Commerce d’éthanol entre les États-Unis et le Brésil: droits de douane

Entre 2011 et 2017, les commerce d’éthanol entre les États-Unis et le Brésil, les deux plus grands producteurs et consommateurs d’éthanol au monde, étaient pratiquement exempts de droits de douane.

Cependant, entre septembre 2017 et janvier 2022, le Brésil a imposé d’abord un contingent tarifaire, puis le tarif extérieur commun (TEC) du Mercosur de 20% sur toutes les importations d’éthanol, dont la grande majorité provient des États-Unis.

Bien que le tarif soit inférieur au taux de 35 % fixé par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour le Brésil, le contingent tarifaire et le TEC ont réduit le commerce bilatéral d’éthanol, qui était auparavant robuste.

Commerce d’éthanol

Le Brésil a temporairement suspendu les droits de douane, à compter du 23 mars 2022, mais cette suspension a expiré le 31 janvier 2023, date à laquelle les droits de douane ont été réimposés à 16%.

Les droits de douane ont ensuite été portés à 18 % en 2024.

Selon le représentant au commerce de la Maison Blanche (USTR), les États-Unis continuent de travailler avec le Brésil pour réduire ses droits de douane sur l’éthanol afin d’offrir un traitement réciproque au commerce de l’éthanol entre les États-Unis et le Brésil.

Les droits de douane imposés par le Brésil et la Chine sur l’éthanol importé des États-Unis ont eu un effet négatif sur la demande d’exportation de ces marchés. Les droits de douane de la Chine restent inchangés.

Ces droits de douane auront probablement pour effet de limiter les exportations d’éthanol vers le Brésil en 2024 ou 2025.

Production américaine

L’industrie de l’éthanol est compétitive, avec plus de 200 usines d’éthanol rien qu’aux États-Unis.

Actuellement, la grande majorité d’entre elles utilisent le maïs comme matière première. Leur rentabilité dépend largement des fluctuations entre le prix du maïs et le prix de l’éthanol.

Selon la Renewable Fuels Association, l’industrie américaine de l’éthanol de qualité carburant a produit plus de 15,5 milliards de gallons d’éthanol en 2023, contre 15,4 milliards de gallons en 2022.

Selon le ministère américain de l’énergie, la consommation annuelle totale d’essence aux États-Unis est d’environ 137 milliards de gallons et l’éthanol de qualité carburant mélangé à l’essence représentait environ 10,4 % de cette quantité en 2023.