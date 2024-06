Le commerce de produits biologiques entre le Mexique et les États-Unis ont atteint 1,6 milliard USD en 2023.

Depuis 2019, dans ce commerce bilatéral, les exportations mexicaines ont augmenté régulièrement, tandis que les exportations américaines sont restées stables.

Voici quelques-unes des caractéristiques des cultures de produits biologiques:

Ils utilisent des pratiques respectueuses des sols, de la biodiversité et de l’ eau

Elles n’utilisent pas de pesticides, d’engrais synthétiques ou chimiques, ni d’organismes génétiquement modifiés (OGM).

Ils utilisent des méthodes naturelles telles que le compostage, la rotation des cultures et la lutte biologique contre les parasites.

Ils réduisent au minimum la pollution de l’environnement.

Commerce de produits biologiques

Selon les données du ministère américain de l’agriculture (USDA), les exportations mexicaines de produits biologiques vers le marché américain se sont élevées à 400 millions de dollars en 2019, soit deux fois plus que les exportations américaines correspondantes vers le marché mexicain.

Ces exportations américaines ont légèrement dépassé les 200 millions de dollars en 2023.

Le Conseil national de contrôle des opérations biologiques du Mexique (NOOCB) classe les producteurs mexicains certifiés en fonction de leurs méthodes de production.

Ces classifications de production comprennent la production de fruits et légumes, la production animale, la récolte ou la cueillette de produits dans leur habitat naturel et la transformation alimentaire.

Selon l’USDA, en 2023, la superficie certifiée biologique du Mexique s’élevait à 571 608 hectares (ha), dont 60 % pour la récolte ou la collecte et 40 % pour la production végétale.

Entre 2022 et 2023, la superficie de production biologique du Mexique a augmenté pour certains fruits comme les oranges (de 16 668 ha à 20 943 ha), les mangues (de 13 598 ha à 16 506 ha) et les citrons (de 5 068 ha à 6 266 ha).

La superficie plantée d’autres produits biologiques a diminué au cours de la même période.

Classification tarifaire

Pour le commerce des produits biologiques, le système harmonisé (SH) couvre un nombre limité de produits biologiques.

Les codes SH existants incluent les produits frais, le lait, les fruits et les légumes biologiques, mais pas les produits transformés ni les fruits à coque biologiques.

Les exportations américaines vers le Mexique de produits portant des codes SH biologiques ont augmenté ces dernières années, en particulier les baies et les avocats, et les échanges de produits biologiques entre les États-Unis et le Mexique sont importants et croissants.

Si le système SH couvre un nombre limité de produits biologiques, la valeur réelle des échanges de produits biologiques entre les deux pays est sans aucun doute beaucoup plus élevée.