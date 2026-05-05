Un superávit bilateral no basta para considerarse en la Sección 301: NFTC

Un superávit bilateral no basta para que un país sea considerado objeto de aranceles al amparo de la Sección 301. Así lo afirmó el Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC, por su sigla en inglés),

“Un superávit bilateral de bienes puede no constituir, por sí solo, una prueba de conducta susceptible de ser objeto de medidas en virtud del artículo 301”, dijo el NFTC. Esta declaración se realizó en una carta dirigida a la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR).

Superávit bilateral

La Sección 301 otorga a la USTR la autoridad para investigar y tomar medidas contra países extranjeros que violen los acuerdos comerciales internacionales. Además, cubre a quienes incurran en prácticas “injustificables, irrazonables o discriminatorias” que supongan una carga para el comercio estadounidense.

Con base en el Artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, la USTR lleva a cabo una investigación de varios meses, recaba comentarios públicos y negocia con el país infractor antes de recomendar medidas específicas (como aranceles o cuotas) al presidente.

Los desequilibrios en el comercio bilateral de bienes significan simplemente que Estados Unidos importó más bienes de un socio comercial de los que le vendió.

Factores holísticos

De acuerdo con el NFTR, la balanza comercial de bienes viene determinada por factores macroeconómicos más amplios. Entre ellos se incluyen las diferencias en los ingresos, la población y el potencial de consumo general. También influyen los patrones de ahorro e inversión.

Por consiguiente, el NFTR argumentó que es de esperar que la demanda de bienes en un país tan grande y próspero como Estados Unidos supere las necesidades de países más pequeños o más pobres.

De hecho, muchas importaciones estadounidenses, como equipos, insumos y materias primas, son esenciales para sustentar la producción manufacturera y las exportaciones en Estados Unidos.

Además, la balanza comercial de bienes no ofrece una visión completa de las relaciones comerciales bilaterales de Estados Unidos. Esto se debe a que no tiene en cuenta las exportaciones de servicios. En este rubro, muchos países mantienen un déficit comercial con Estados Unidos.

De hecho, centrarse exclusivamente en el comercio de bienes y no tener en cuenta la posición dominante a nivel mundial del sector de servicios estadounidense como fuente de creación de empleo impulsada por las exportaciones y como origen de más de dos tercios del PIB de Estados Unidos, exagera el impacto económico de los desequilibrios comerciales de bienes con los socios comerciales de Estados Unidos.

En resumen, el NFTR concluyó que un superávit bilateral de bienes puede no constituir, por sí solo, una prueba de conducta susceptible de ser objeto de medidas en virtud del artículo 301.