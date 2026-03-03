Los 8 Acuerdos de Reconciliación de Comercio (ART) firmados por Estados Unidos

Estados Unidos ha firmado ocho Acuerdos de Reconciliación de Comercio (ART) y prepara la firma de otros nueve.

La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) informó que ha firmado ART con Argentina, Bangladesh, Camboya, El Salvador, Guatemala, Indonesia, Malasia y Taiwán.

También la USTR ha firmado acuerdos marco con Ecuador, la Unión Europea, India, Japón, Macedonia del Norte, Corea del Sur, Suiza y Liechtenstein, Tailandia y Vietnam.

Acuerdos de Reconciliación de Comercio

El titular de la USTR, Jamieson Greer, informó que está negociando activamente para convertir cada acuerdo marco en un ART o equivalente.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados define un tratado como «un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular».

La firma de ocho ART y la negociación de nueve adicionales implica compromisos arancelarios diferenciados que podrían generar distorsiones frente al principio NMF.

Durante los últimos 40 años, Estados Unidos ha documentado la multitud de barreras comerciales que contribuyen a nuestro déficit comercial. Y durante los últimos 40 años, otras administraciones han hecho poco, o nada, para rectificarlas; en su lugar, han emprendido negociaciones con un grupo limitado de socios, que tardaron muchos años, si es que alguna vez llegaron a concretarse.

Según la USTR, los ART son legalmente vinculantes y plenamente ejecutables. Cada ART exige que un socio comercial reduzca significativamente sus aranceles y barreras no arancelarias a las exportaciones estadounidenses y que Estados Unidos mantenga un arancel modificado para dicho socio comercial (es decir, un arancel suplementario superior al tipo NMF legal).

Esto contribuirá a lograr el equilibrio mediante el aumento de las exportaciones de productos agrícolas e industriales estadounidenses, a la vez que se reduce la dependencia de las importaciones.

Los compromisos adquiridos en los ART tienen una gran relevancia histórica. Las barreras arancelarias y no arancelarias que han perjudicado a los exportadores y trabajadores estadounidenses durante décadas finalmente se están resolviendo en masa.

Ventajas arancelarias

El programa ART ha generado nuevos compromisos de amplio alcance en materia de acceso al mercado, normas laborales y ambientales, y seguridad nacional y económica, todo ello manteniendo los aranceles necesarios para nuestra reindustrialización.

Por ejemplo, los socios comerciales están eliminando casi todos los aranceles sobre los productos estadounidenses, incluyendo Indonesia (99%), Malasia (97%), Camboya (100%), India (99% para productos industriales) y la Unión Europea (100% para productos industriales).

La Unión Europea también brindará acceso preferencial al mercado para una amplia gama de productos del mar y agrícolas estadounidenses, incluyendo frutos secos, productos lácteos, frutas y verduras frescas y procesadas, productos procesados, semillas para plantar, aceite de soja y carne de cerdo y bisonte.

Reino Unido se ha comprometido a abrir su mercado a 700 millones de dólares en exportaciones estadounidenses de etanol y a eximir de aranceles a 250 millones de dólares en exportaciones agrícolas estadounidenses adicionales, incluyendo carne de res.

Desde la perspectiva de cadenas de suministro, la eliminación casi total de aranceles en mercados específicos puede reconfigurar proveedores y costos logísticos. No obstante, la coexistencia de aranceles modificados eleva la incertidumbre regulatoria, afecta la planeación empresarial y condiciona decisiones de inversión y relocalización productiva.