La Reforma a la OMC: México pide fortalecer la gobernanza primero

Para que la reforma a la OMC funcione, México propuso fortalecer primero la gobernanza de esta organización.

Aunque la OMC no está funcionando plenamente, es la única organización que rige las normas del comercio entre prácticamente todas las naciones del mundo. Su objetivo principal es garantizar que los flujos comerciales multilaterales circulen de la manera más fluida, libre y previsible posible mediante la negociación de acuerdos.

Reforma a la OMC

En una reunión de esta organización celebrada en Ginebra, Suiza, a mediados de diciembre de 2025, la Representación de México expuso que la reforma a la OMC debe ser un elemento central. Además, dicho elemento debe guiar el resto de las discusiones.

De acuerdo con la posición mexicana, si se quiere una reforma que funcione, el primer paso consiste en fortalecer la base institucional. Esto no es por falta de ambición, sino porque la realidad es brutal.

Esta es la parte medular de la posición mexicana: una organización que no logra tomar decisiones, no cumple con sus compromisos y no inspira confianza, no puede ayudar a avanzar en ningún tema sustantivo. Este razonamiento es así por legítimo o urgente que sea para cada uno de los países.

En otras palabras, ante el aumento de las tensiones comerciales y la creciente fragmentación del sistema, fortalecer la gobernanza de la OMC y su capacidad de funcionamiento no es una aspiración abstracta. Por el contrario, es una necesidad urgente.

Resolución de diferencias

En segundo término, con respecto al sistema de solución de controversias, la Representación de México reiteró que contar con un mecanismo plenamente operativo y predecible, accesible a todos los Miembros de la OMC, sigue siendo una prioridad clave.

La situación política actual no permite, por el momento, reanudar las discusiones técnicas sustantivas. En estas circunstancias, es esencial preservar el conocimiento técnico acumulado y aclarar los objetivos previstos. De esta forma, una vez concluida la Reunión Ministerial (MC14), se pueda determinar con mayor precisión el momento y el formato adecuados para avanzar.

Posición de la USTR

Para la USTR, la OMC contribuyó al dominio de China en la manufactura global. Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, fijó esta posición en un artículo de opinión publicado en el diario The Wall Street Journal a principios de abril de 2026.

Sus comentarios se dieron tras regresar de la MC14, celebrada en Camerún a finales de marzo.

A la OMC la minimizó, al decir que “no es un foro serio” y “se encamina hacia la irrelevancia”.