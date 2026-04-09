Importaciones de productos industriales ligeros y artesanías: impacto de los aranceles de México a China  

El gobierno de China estimó que el alza de aranceles en México a las importaciones de productos industriales ligeros y artesanías originarias de China tendrán una afectación de unos 1,500 millones de dólares a los exportadores chinos.

Desde el 1 enero pasado, México subió los aranceles a un intervalo de entre 5 y 50% para 1,463 clasificaciones de productos importados. Estos productos son de países con los que México no tiene acuerdos comerciales relacionados.

Importaciones de productos industriales ligeros

Como respuesta, el gobierno chino amplió una investigación propia a las barreras no arancelarias, con la que calculó las pérdidas por los aranceles mexicanos de 30,000 millones de dólares, tomando en cuenta una encuesta a empresas y visitas de funcionarios chinos a México.

La encuesta mostró que México elevó los aranceles de importación a una gran cantidad de productos industriales ligeros. Esto incluye algunos productos de plástico, papel, vidrio y cerámica, muebles y artículos de primera necesidad. El 22 de abril de 2024, incrementó significativamente los aranceles con respecto a las tasas anteriores de Nación Más Favorecida (NMF).

Las medidas bajo investigación aumentan los aranceles en 180 líneas arancelarias para productos industriales ligeros y artesanales. Estas líneas abarcan una amplia gama de categorías, incluyendo productos químicos de uso diario (perfumes, cosméticos, detergentes), artículos de plástico de primera necesidad y productos de embalaje. Además, incluyen productos de vidrio y cerámica, productos de papel y papelería, bolsos, alfombras, calzado, muebles y sus partes, artesanías diversas, juguetes y artículos deportivos.

Esto cubre esencialmente los principales productos industriales ligeros y artesanales exportados desde China a México.

Las tasas arancelarias para la mayoría de estos productos se han incrementado a 25 o 35 por ciento.

Mano de obra

Las empresas que respondieron indicaron que los productos industriales ligeros y artesanales son principalmente intensivos en mano de obra y sensibles al precio. Por lo tanto, esto resulta en márgenes de ganancia generalmente pequeños.

Dada la actual débil demanda mundial, el Ministerio de Comercio de China refirió que las exportaciones industriales ligeras totales de China crecieron solo 0.4% de enero a septiembre de 2025.

Las exportaciones a México alcanzaron los 13,840 millones de dólares, una disminución interanual del 12.2%. Esta cifra se desvía de la ligera tendencia general de crecimiento de las exportaciones chinas y muestra una caída significativa.

Según el gobierno chino, esto demuestra el impacto negativo de los aranceles impuestos por México el 22 de abril de 2024 sobre las exportaciones chinas a México.