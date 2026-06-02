Importaciones de grafito artificial: Top-6 proveedores de Estados Unidos

Estados Unidos realizó importaciones de grafito artificial desde todo el mundo por un valor de 114 millones de dólares en el primer trimestre de 2026. Indonesia fue el principal proveedor.

Estas compras externas crecieron desde los 105 millones de dólares en los primeros tres meses de 2025.

De acuerdo con la Alianza Norteamericana del Grafito (NAGA), el grafito es vital para la base industrial de defensa. Este es ligero, resistente al calor y la corrosión, y conductor eléctrico y térmico. Por lo tanto, lo convierte en un componente preferido para equipos militares y aplicaciones industriales.

También se utiliza como ingrediente principal en la producción de acero y en materiales refractarios y de fundición. Además, tiene uso en aplicaciones energéticas como ánodos de baterías, reactores nucleares y semiconductores. Sus aplicaciones militares incluyen chalecos antibalas, toberas de cohetes y escudos ablativos.

Importaciones de grafito artificial

El grafito artificial se usa principalmente como ánodo en baterías de litio para vehículos eléctricos y electrodos en hornos de arco siderúrgicos. También es clave en componentes de alta resistencia en las industrias aeroespacial, nuclear y de semiconductores. Esto es debido a su extrema pureza y conductividad.

El grafito artificial (también conocido como grafito sintético) es un material de ingeniería de alta tecnología fabricado por el ser humano mediante el tratamiento térmico de precursores de carbono de alta pureza. A diferencia del grafito natural, que se extrae de la tierra como mineral, el sintético no proviene de minas, sino de complejos procesos industriales.

En 2025, Estados Unidos importó grafito artificial por un valor de aduana de 532 millones de dólares. Sus compras externas de este material fueron de 421 millones de dólares en 2024. Así lo indican datos del Departamento de Comercio estadounidense.

Indonesia se ubicó como el primer proveedor externo de grafito artificial en el mercado estadounidense en 2025, con 176 millones de dólares. Con ello, desplazó del liderato a China, cuyas ventas a ese mercado fueron de 144 millones de dólares. En las posiciones siguientes quedaron Corea del Sur (47 millones de dólares), Francia (42 millones de dólares), España (40 millones de dólares) y México (10 millones de dólares).

Sector militar

Según NAGA, dentro de la base industrial de defensa, los materiales críticos permiten las capacidades de combate únicas de los sistemas de armas estadounidenses. Además, proporcionan los insumos esenciales para expandir la base industrial en caso de emergencia y mantener la superioridad técnica frente a nuestros adversarios.

Sin estos materiales, la historia demuestra que las naciones industrializadas se han visto obligadas a aceptar compromisos de rendimiento —como la escasez de recursos que ha provocado déficits de producción— que contribuyeron a su derrota en el campo de batalla.

Sin embargo, China controla más del 77% de la producción mundial de grafito, y Estados Unidos depende al 100% de las importaciones de grafito de grado batería procedente de China para las baterías de iones de litio.

Enseguida se muestran las importaciones estadounidenses de grafito artificial desde todo el mundo, en millones de dólares: