Estados Unidos no ha pedido 50% de contenido estadounidense en autos: Marcelo Ebrard

Estados Unidos no ha pedido establecer 50% de contenido estadounidense en autos en las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), afirmó Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México.

En una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Ebrard dijo este miércoles que se ha enterado de dos propuestas estadounidenses publicadas en la prensa. Una sobre 50% de contenido estadounidense en autos para que estos gocen de las ventajas arancelarias. Y otra sobre aumentar de 75 a 82% el contenido regional en los autos para ese mismo propósito.

Contenido estadounidense en autos

“Lo leí en un artículo. Pero no está oficializado”, respondió Ebrard a un reportero, aseverando que Jamieson Greer, representante comercial de la Casa Blanca, no ha presentado oficialmente ninguna de esas propuestas.

Hace unos días, Ebrard replicó en una entrevista radiofónica que México no aceptará que se exija un contenido estadounidense en autos en las reglas de origen del T-MEC.

En la misma conferencia, Ebrard defendió la integración de la industria automotriz en el T-MEC. El secretario de Economía rechazó cualquier arancel desventajoso para México. Advirtió que las actuales restricciones carecen de sentido económico.

Ebrard enfatizó que la prioridad de México es corregir las asimetrías en el cobro de aranceles automotrices por parte de Estados Unidos. Actualmente, la industria automotriz de México y Canadá enfrenta un arancel del 25% sujeto a estrictas reglas de origen y descuentos por contenido estadounidense. En contraste, las importaciones provenientes de Japón, la Unión Europea o Corea del Sur reciben un trato menos restrictivo con un arancel plano de 15 por ciento.

El funcionario expuso que los vehículos mexicanos que se exportan al mercado estadounidense contienen hasta 60% de componentes estadounidenses. Citó como ejemplo el ensamblaje de pick-ups con motores importados desde Estados Unidos. Desde su perspectiva, el bloque comercial requiere proteger esta cadena frente a competidores de otros continentes.

Reglas de origen automotrices

De acuerdo con reportes de prensa, la administración de Donald Trump revivió la exigencia de un requisito de contenido estadounidense dentro de las reglas de origen automotrices del T-MEC.

Esta propuesta emula la planteada en la cuarta ronda de las negociaciones originales por el entonces representante comercial, Robert Lighthizer, quien exigía un 50% de contenido estadounidense antes de desistir en marzo de 2018.

En aquel proceso, Lighthizer también presionó por un Valor de Contenido Regional (VCR) de 85% y el rastreo total de los componentes; finalmente, la tasa se pactó en 75% y el rastreo obligatorio fue descartado.