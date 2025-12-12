Estados Unidos combate el transbordo de productos originarios de China

El gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas para combatir el transbordo de productos originarios de China.

El transbordo de productos se refiere a la transferencia de mercancías bajo control aduanero, desde un medio de transporte a otro o a través de un país intermedio, ya sea para continuar la ruta logística o preservar los bienes en buen estado. En este caso, se usa para ocultar el país de origen y evadir aranceles o restricciones comerciales.

Transbordo de productos

Un estudio de la Escuela de Negocios de Harvard analizó datos de transacciones. Encontró que parte del salto en las exportaciones de Vietnam a Estados Unidos respondió al desvío de productos chinos. Además, documentó prácticas de cambio de marca que presentaban mercancías chinas como fabricadas en Vietnam.

Luego, el escenario cambió. El 2 de abril de 2025, el presidente Donald Trump aplicó un arancel general del 10% y fijó una tasa del 46% para los bienes vietnamitas. Más tarde, ajustó la medida. El 31 de julio redujo el arancel específico a 20% e impuso un recargo del 40% a mercancías transbordadas para evadir impuestos.

Comercio triangulado

Según la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-China, las exportaciones directas de China a América del Norte disminuyeron en 2025. Ocurrió mientras Washington aplicaba nuevos aranceles. Sin embargo, el transbordo a través de terceros países probablemente oculta el verdadero volumen de importaciones estadounidenses desde China.

El fenómeno es difícil de medir. Aun así, la experiencia de 2018-2021 muestra que su escala es relevante. Mientras las compras estadounidenses de bienes chinos afectados por la Sección 301 cayeron 13 por ciento, crecieron las importaciones de los mismos productos desde Vietnam y México.

La Comisión concluyó que ese cambio respondió, en parte, al abastecimiento con proveedores locales o a la reubicación de manufactura. Muchas veces solo se trasladó el ensamblaje final de insumos chinos. No obstante, miles de millones de dólares correspondieron a mercancías chinas redirigidas y reetiquetadas para ocultar su origen real.