El impacto de los aranceles en las importaciones de vino a Estados Unidos se reflejó en una caída interanual de 32.2% en el primer trimestre de 2026, a 1,249 millones de dólares.

Entre las principales empresas que exportan vino a Estados Unidos están Treasury Wine Estates, Constellation Brands y Concha y Toro. Estas firmas comercializan vinos tintos y blancos de mesa, variedades premium, espumosos y opciones populares como Cabernet Sauvignon y Chardonnay.

Aranceles en las importaciones de vino

De acuerdo con The U.S. Wine Trade Alliance (USWTA), las empresas estadounidenses que importan, distribuyen y venden vino importado obtienen la gran mayoría de las ganancias económicas derivadas de su venta, pero también asumen la mayor parte del costo de los aranceles.

En 2019, Gomberg, Fredrikson & Ashte Associates, un proveedor respetado y autorizado de datos y análisis de la industria vitivinícola, descubrió que, en promedio, un dólar de vino importado generaba 4.52 dólares en gasto del consumidor.

En otras palabras, el 78% de los ingresos por ventas de vino importado en Estados Unidos se destinan a importadores, distribuidores, minoristas y restaurantes estadounidenses.

A continuación se indica la tendencias de las importaciones de vino a Estados Unidos, en millones de dólares:

2021 : 7,044.

2022 : 7,306.

2023 : 6,681.

2024 : 6,782.

2025: 6,217.

Precio al consumidor

De manera similar, un documento publicado en 2025 encontró que, cuando la USTR impuso un arancel de 25% al vino de Francia, España, Alemania y Reino Unido entre 2019 y 2021, los consumidores y las empresas estadounidenses pagaron tres cuartas partes del arancel, mientras que los productores extranjeros pagaron solo una cuarta parte (al reducir sus precios en 5.2 por ciento).

Además, la USWTA refiere que el aumento de precio para los consumidores fue mayor que la cantidad de aranceles pagados sobre el vino.

Con estas relaciones establecidas, la USWTA afirma que se puede revisar el impacto de los aranceles desde abril de 2025 y cómo es probable que los aranceles de 25% perjudiquen a las empresas estadounidenses.

El gasto total de los consumidores estadounidenses en vino fue de aproximadamente 74,300 millones de dólares en 2025. En el mismo año, Estados Unidos importó vino por valor de 6,200 millones de dólares.

Pérdidas económicas

Usando la fórmula anterior, ese vino importado generó 27,600 millones de dólares en ingresos para los importadores, mayoristas, minoristas y restaurantes estadounidenses, lo que representa más de un tercio del gasto nacional total en vino.

Así, aproximadamente 21,500 millones de dólares en ingresos comerciales nacionales, más allá del valor de las importaciones, se acumularon para los estadounidenses que importaron, distribuyeron y sirvieron vino importado, incluyendo el de los estados miembros de la Unión Europea, el año pasado.

Por lo tanto, la USWTA comunicó a la USTR que las restricciones a las importaciones de vino de la Unión Europea causan pérdidas económicas significativas a las empresas y trabajadores estadounidenses del sector vitivinícola, además de perjudicar a las bodegas nacionales del segmento premium.

Estos fueron los principales proveedores externos de vino en el mercado estadounidense de enero a marzo de 2026, en dólares de Estados Unidos y su variación porcentual interanual: