China neutraliza afectaciones por aranceles en Estados Unidos

China logró más que neutralizar las afectaciones por aranceles en Estados Unidos, al menos en los primeros siete meses de 2025, de acuerdo con un informe de la Cepal.

Por un lado, las importaciones totales de China retrocedieron 3.5% en los primeros siete meses de 2025. El ajuste respondió, principalmente, a la caída de los precios internacionales de materias primas. Entre ellas, el petróleo, el mineral de hierro y los porotos de soja.

Además, el entorno de mayor incertidumbre en política comercial amplificó la presión. Destacó la contracción de 11.9% en las compras provenientes de Estados Unidos.

Afectaciones por aranceles en Estados Unidos

China logró compensar con amplitud la caída de sus exportaciones al mercado estadounidense. Lo hizo mediante aumentos de dos dígitos en los envíos a la Unión Europea, la India y la ASEAN, entre otros destinos.

En este marco, la ASEAN consolidó su peso comercial. Se trata de la organización del Sudeste Asiático orientada a promover el desarrollo cultural, económico y político de la región. Está integrada por 10 países: Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.

Además, el comercio exterior de la ASEAN mostró un dinamismo notable en el primer semestre de 2025. Las exportaciones totales crecieron 17.4% interanual. Las importaciones, en tanto, avanzaron 15.3 por ciento.

De acuerdo con la información de la Cepal sobre flujos comerciales de 60 economías, el comercio mundial de bienes mantuvo un tono expansivo en el mismo periodo. El valor de las importaciones creció 6% frente al primer semestre de 2024.

Por sectores, destacaron las importaciones de medicamentos, así como las de maquinarias y equipo. También sobresalieron los metales y sus derivados, todos con crecimientos de dos dígitos.

En contraste, solo dos rubros registraron caídas. Petróleo y minería retrocedieron 9%. La industria química y petroquímica disminuyó 4 por ciento.

Comercio global

En suma, el fuerte dinamismo del comercio mundial de bienes en los primeros siete meses de 2025 respondió, en gran medida, a factores transitorios. Entre ellos, destacó la acumulación de inventarios por parte de las empresas. El objetivo fue atenuar el impacto de las alzas arancelarias en Estados Unidos.

Asimismo, como se anticipa en la sección I.D, la mayor parte de esos incrementos arancelarios se materializó recién en agosto. Por ello, el impulso observado tuvo un carácter temporal.

Bajo este escenario, se espera una desaceleración marcada del comercio mundial de bienes durante el resto del año. Además, el freno se acentuaría en 2026. A diferencia de 2025, el efecto de los mayores aranceles se sentiría desde enero y sin apoyos transitorios.

Al mismo tiempo, la evolución de los flujos comerciales bilaterales entre enero y julio de 2025 apunta a una reconfiguración profunda de las cadenas globales de valor. Este proceso responde, principalmente, al desacoplamiento comercial entre Estados Unidos y China.

En este contexto, las economías de Asia Oriental, Asia Sudoriental y la India asumieron un papel central. Lo hicieron tanto como grandes mercados de consumo como plataformas clave de exportación de manufacturas.