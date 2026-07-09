Aprobación del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea: oportunidades comerciales

La aprobación del Acuerdo Global Modernizado (AGM) entre México y la Unión Europea (UE) abrirá oportunidades para las empresas mexicanas y europeas.

Este miércoles, el Parlamento Europeo aprobó el AGM. Para su entrada en vigor, resta que el Senado de la República complete el trámite correspondiente.

Aprobación del Acuerdo Global Modernizado

México y la Unión Europea concluyeron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) el 28 de abril de 2020. La modernización del acuerdo comercial fue una prioridad en la agenda comercial mexicana.

Para 2025, las importaciones de México a la UE aumentaron 4.3%. Mientras tanto, las exportaciones de México a la UE disminuyeron 5.4%, en comparación con el año anterior.

En ese contexto, el Comisario de Comercio de la Comisión Europea y el Ministro de Economía cerraron el alcance de la apertura recíproca de los mercados de contratación pública. Además, se logró un alto nivel de previsibilidad y transparencia en los procesos.

El TLCUEM incluye el libre comercio de casi todos los bienes entre la UE y México. También establece normas progresivas sobre desarrollo sostenible. Por otra parte, incluye medidas para proteger las inversiones y procedimientos aduaneros más sencillos.

Además, en abril de 2024, durante reuniones virtuales del Comité Especial en Materia de Propiedad Intelectual y del Comité Especial en Materia de Contratación Pública, México y la Unión Europea abordaron la implementación de la protección de la propiedad intelectual en ambos territorios. También trataron el intercambio mutuo de información estadística.

Oportunidades de negocio

Por otra parte, el 17 de junio de 2025, durante la 51.ª Cumbre de Líderes del G7 en Canadá, el presidente Sheinbaum se reunió con el presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión Europea. En ese encuentro analizaron las actualizaciones del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea.

La aprobación del acuerdo abrirá oportunidades concretas para el campo mexicano. Entre los productos con mejores perspectivas están plátano, miel, espárragos, limón, tomate en conserva, carne de ave, res y cerdo. También estarán ovoproductos y jarabe de agave.

También habrá una apertura relevante para autos eléctricos y baterías. Esto amplía el espacio para la industria automotriz y para nuevas cadenas de valor vinculadas con electromovilidad, insumos y componentes de mayor contenido tecnológico.

Maquinaria y tecnología

Empresas ubicadas en la Unión Europea podrán vender más en el mercado mexicano. Sobre todo en bienes industriales, tecnología, maquinaria y soluciones para las cadenas productivas que se integren con el nuevo marco comercial.

En perspectiva, el acuerdo también favorece a las compañías europeas con presencia en México. Tendrán una plataforma más sólida para exportar a América del Norte, aprovechar reglas más claras y participar en negocios ligados al comercio transatlántico.