Comércio internacional e os empregos no Canadá

O comércio internacional e os empregos resultantes das importações e exportações são importantes para o Canadá.

O comércio internacional sustenta um em cada seis postos de trabalho no Canadá e representa 2,3% do comércio mundial, apesar de representar apenas 0,5% da população mundial, de acordo com um responsável pelo comércio em Genebra, na Suíça.

Nos últimos cinco anos, vários acontecimentos mundiais perturbaram o comércio internacional, incluindo a pandemia de Covid-19, o aumento da inflação e a invasão russa da Ucrânia, que afectaram a segurança alimentar e energética mundial.

Em resposta, o Canadá reforçou o seu compromisso com um sistema internacional aberto, livre e baseado em regras que combate o protecionismo, aborda a coerção económica e protege as cadeias de abastecimento críticas.

Esta estratégia produziu resultados positivos: estima-se que a economia do Canadá tenha tido o segundo crescimento mais rápido entre as economias do G7 desde 2019, e o seu mercado de trabalho permanece forte com baixas taxas de desemprego.

Apesar destes sucessos, persistem desafios como a inflação e o aumento do custo de vida.

Por conseguinte, as futuras iniciativas políticas do Canadá centrar-se-ão no crescimento económico inclusivo para garantir a prosperidade de todos os segmentos da sociedade e das gerações futuras.

Comércio internacional e os empregos

Na cena mundial, o Canadá investe na defesa, na segurança económica e nos esforços humanitários para promover a estabilidade global.

O Canadá reconhece a importância da ordem internacional baseada em regras e está empenhado em reforçá-la para um mundo pacífico e próspero.

Isto inclui dar prioridade a uma OMC que seja relevante, reactiva e que apoie um crescimento económico inclusivo e sustentável.

Multilateralismo

O Canadá utilizará uma série de instrumentos, incluindo parcerias com o sector privado, instituições académicas e outras organizações internacionais, para apoiar as negociações e os debates da OMC sobre questões emergentes como a política industrial, o comércio e o ambiente e o comércio eletrónico.

Um dos principais objectivos do Canadá é conseguir que, até ao final do ano, o sistema de resolução de litígios da OMC esteja plenamente operacional, incluindo o exame de recurso.

Entretanto, o Canadá ajudou a estabelecer o Acordo Provisório de Arbitragem e Recurso Multipartes para garantir o acesso à resolução vinculativa de litígios.