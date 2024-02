Comércio de aço: o México e os Estados Unidos

A Secretária da Economia do México, Raquel Buenrostro, realizou uma reunião virtual com a representante do Gabinete de Comércio dos Estados Unidos, Katherine Tai, para abordar preocupações comuns sobre o comércio de aço na América do Norte.

Durante a reunião, ambos os funcionários concordaram que o diálogo franco e direto faz parte do sucesso da relação comercial entre os dois países.

Para fazer face aos desafios comuns, o México harmonizou recentemente com os Estados Unidos os direitos aduaneiros sobre o aço e o alumínio relativamente aos países com os quais não tem um tratado.

Comércio de aço

O Secretário da Economia rejeitou a falta de transparência, reiterando a vontade de partilhar as informações necessárias para identificar a rastreabilidade dos produtos e combater a triangulação na América do Norte, um problema que afecta tanto as indústrias mexicanas como as norte-americanas e canadianas.

Propôs ainda uma agenda de cooperação que inclui, entre outros aspectos, a consolidação da homologação pautal, a cooperação entre as agências antidumping para tornar mais eficientes as suas investigações e resoluções e o reforço dos mecanismos regionais de rastreabilidade.

Produção

De acordo com a Worldsteel Association, a produção global de aço em 2023 manteve-se constante em comparação com 2022, com aproximadamente 1,89 mil milhões de toneladas métricas.

Entre os 10 principais países produtores de aço, a produção de aço na China permaneceu estável e a produção na Índia, Estados Unidos e Rússia aumentou, enquanto a produção na Europa, Brasil e Japão diminuiu.

Os cinco principais países produtores de aço representaram 74% da produção mundial de aço em 2023.

Por outro lado, os Estados Unidos e a União Europeia (UE) estão atualmente a negociar um acordo global sobre o aço sustentável para restabelecer condições orientadas para o mercado e abordar a intensidade do carbono.

Em junho de 2023, para informar estas discussões em curso com a UE, o USTR solicitou que a Comissão de Comércio Internacional dos EUA realizasse um inquérito da Secção 332 para avaliar a intensidade das emissões de gases com efeito de estufa do aço produzido nos EUA.

No quarto trimestre de 2023, os EUA concordaram em manter os contingentes pautais da secção 232 sobre as importações dos EUA provenientes da Europa até dezembro de 2025 e a UE concordou em continuar a suspender as retaliações sobre as exportações dos EUA até março de 2025.