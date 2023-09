Coca-Cola FEMSA: fournisseurs asiatiques de PET

La société mexicaine Coca-Cola-FEMSA a passé des contrats avec des fournisseurs de résine PET asiatiques pour ses boissons produites au Mexique et en Amérique centrale.

Remarque: PET est l’acronyme de polyéthylène téréphtalate, une résine et un type de polyester qui présente une excellente résistance à la traction et aux chocs, une résistance chimique, une clarté et une aptitude à la transformation, ainsi qu’une stabilité thermique raisonnable.

Le PET est le matériau le plus largement utilisé pour la production de fibres de polyester et d’emballages en plastique, y compris les bouteilles en plastique pour l’eau et les boissons gazeuses, les emballages alimentaires et d’autres produits de consommation.

En outre, il est généralement identifié par le chiffre «1», souvent dans l’image d’un triangle, sur l’emballage.

Le PET est également utilisé comme fibre de polyester pour diverses applications telles que les textiles, les vêtements et l’habillement.

Au Mexique, Coca-Cola FEMSA achète de la résine PET principalement à Indorama Ventures Polymers Mexico et à DAK Resinas Americas Mexico, qui est fabriquée par Alpla et Envases Universales de Mexico, pour produire des bouteilles en plastique non consignées pour Coca-Cola FEMSA.

Coca-Cola FEMSA

La société a également passé des contrats avec des fournisseurs asiatiques tels que Far Eastern New Century Corp. (FENC), SFX-Jiangyin Xingyu New Material Co. et Hainan Yisheng Petrochemical Co. qui lui fournissent de la résine PET et sont connus pour être les principaux fournisseurs de résine PET au monde.

La société produit, commercialise, vend et distribue des boissons de marque Coca-Cola dans chacun de ses territoires dans des emballages approuvés par The Coca-Cola Company.

Ces contenants consistent principalement en une variété de contenants consignés et non consignés de différentes présentations, tels que des bouteilles en verre, des canettes ou des bouteilles en plastique principalement fabriquées en résine PET.

Coca-Cola FEMSA utilise le terme «présentation» pour désigner l’unité d’emballage dans laquelle elle vend le produit.

Les formats de ses produits vont de 192 ml (présentation individuelle) à 3,0 litres (présentation familiale).

Pour tous ses produits, à l’exception de l’eau, nous considérons qu’un emballage familial correspond à un litre ou plus.

En général, les présentations individuelles ont un prix plus élevé par unité de caisse que les présentations familiales.

La société dispose de présentations consignées et non consignées, ce qui lui permet d’offrir des alternatives de portefeuille basées sur la commodité et l’accessibilité, afin de mettre en œuvre une stratégie de gestion des revenus et de servir différents canaux de distribution et différents segments de la population sur ses territoires.