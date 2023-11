Send an email

Cinépolis ganha participação de mercado da Cinemex no México

A Cinépolis ganhou participação de mercado da Cinemex na indústria cinematográfica no México em 2022 em comparação com 2019, um ano antes da pandemia de Covid-19.

Após atingir uma participação de mercado, medida pelo número de salas de cinema, de 52,4% em 2019, a Cinépolis aumentou essa cobertura para 54,4% em 2022.

Ao contrário, a Cinemex reduziu sua participação de 40,1 para 38,0%, na mesma comparação.

Os outros participantes do negócio de cinemas no México também registaram uma queda na sua quota de mercado de 7,5 para 7,4 por cento.

A Cinépolis opera sob quatro marcas diferentes que vão desde segmentos ultra-premium até segmentos de extremo valor.

Cinépolis

A empresa foi a primeira exibidora de cinema do mundo a ser pioneira no conceito de salas de cinema premium e luxuosas por meio da marca Cinépolis VIP.

A Cinépolis pretende proporcionar aos seus clientes a melhor experiência global em entretenimento cinematográfico e emprega uma força de trabalho global de aproximadamente 35.000 pessoas para apoiar a sua missão.

Fundada em 1971, a sede global da Cinépolis está localizada em Morelia, no México.

Por sua vez, a Cinemex é a quinta maior rede de cinemas do mundo, medida em número de salas.

A pandemia

Em 2020, a Covid-19 afectou dramaticamente os sectores do comércio, da indústria transformadora e do investimento de algumas das principais economias do mundo.

As medidas internas para combater a propagação da pandemia, tais como períodos repetidos de restrições às actividades económicas não essenciais (especialmente no sector dos serviços) e à mobilidade social, e quedas acentuadas nas exportações e nos preços do petróleo, causaram uma deterioração geral das condições de mercado e uma economia global mais fraca e mais volátil.

No primeiro trimestre de 2022, após uma ligeira expansão durante o segundo semestre de 2021, a actividade económica no México registou um crescimento, impulsionado principalmente por melhorias nas actividades industriais e de serviços, apesar de uma recuperação nas infecções por Covid -19, a persistência da oferta global cadeia económica e perturbações económicas e incerteza resultantes do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.