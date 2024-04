Chute des importations chinoises de viande de porc en provenance des États-Unis

Send an email

Les importations chinoises de viande de porc en provenance des États-Unis s’élevaient à 387 millions de dollars en 2023, soit une baisse de 76,5% par rapport à leur niveau record de 2020.

Quelle a été la trajectoire récente? Ces achats chinois à l’étranger sont passés de 1,649 milliard de dollars en 2020, à 885 millions de dollars en 2021, puis à 519 millions de dollars en 2022, selon les données du ministère américain du Commerce.

Jusqu’à présent, la Chine maintient une approche du porc américain qui semble incompatible avec les normes internationales, indique la représentation commerciale de la Maison Blanche (USTR).

Cela limite le potentiel d’un important marché d’exportation, compte tenu de la consommation croissante de viande en Chine et de la pénurie importante de viande de porc nationale due à la peste porcine africaine.

La Chine interdit notamment l’utilisation de certains médicaments vétérinaires et stimulateurs de croissance au lieu d’accepter les limites maximales de résidus (LMR) fixées par le Codex Alimentarius (Codex).

Importations chinoises

Dans le cadre de l’accord de phase 1, la Chine a accepté d’élargir la liste des produits porcins pouvant être importés, y compris les produits transformés tels que le jambon et certains types d’abats qui sont inspectés par le service d’inspection et de sécurité alimentaire du ministère américain de l’agriculture pour le commerce intérieur et international.

La Chine a également accepté de procéder dès que possible à une évaluation des risques liés à la ractopamine chez les porcs et les bovins et d’établir un groupe de travail conjoint avec les États-Unis pour discuter des prochaines étapes sur la base de l’évaluation des risques.

Au 31 décembre 2023, la Chine n’avait pas terminé l’évaluation des risques et n’avait donc pas encore avancé sur les prochaines étapes basées sur l’évaluation des risques, qui devraient inclure l’établissement de LMR ou de tolérances à l’importation.

Grippe aviaire

Dans l’accord de phase 1, la Chine a accepté de maintenir des mesures conformes aux lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) pour les futurs foyers de grippe aviaire. La Chine a également accepté de signer un protocole de régionalisation dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur de l’accord, ce qu’elle a fait, afin d’éviter à l’avenir des restrictions nationales injustifiées en matière de maladies animales.

Ce protocole exige que la Chine recommence à accepter des importations de volailles en provenance d’États où des cas d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ont été détectés dans les cinq jours suivant la réception d’un rapport des États-Unis indiquant que ces États sont exempts d’IAHP.

À la suite de la mise en œuvre du protocole, la Chine s’est d’abord conformée à ses dispositions.

À partir de février 2022, les États-Unis ont notifié à la Chine des détections d’IAHP dans plusieurs États chinois. Dans les mois qui ont suivi, plusieurs États se sont remis de ces détections et ont été considérés comme indemnes d’IAHP par les États-Unis.

Les États-Unis ont soumis des rapports à la Chine pour ces États et ont demandé l’autorisation de reprendre les exportations de volailles de ces États vers la Chine.

Fin 2023, la Chine n’avait pas encore confirmé le rétablissement de l’accès au marché.