Carlos Palencia Escalante: novo diretor do Index

O Conselho Nacional da Indústria Maquiladora e de Exportação (Index) do México nomeou Carlos Palencia Escalante como seu novo Diretor-Geral.

Palencia Escalante é um economista formado pela Universidade de Anahuac, com estudos sobre o comércio internacional, o desenvolvimento empresarial e o processo de integração europeia.

Para além disso, Palencia foi Fellow em Gestão e Liderança, no âmbito do Programa de Visitantes Internacionais do Departamento de Estado dos Estados Unidos.

Noutra fase, Palencia foi Vice-Presidente do Comité de Facilitação do Comércio da Câmara de Comércio Internacional/Capítulo do México (2014 e 2019), bem como um funcionário ativo em várias organizações empresariais, como o Conselho Empresarial México-Europa (parte do Conselho Empresarial Mexicano para Assuntos Internacionais, hoje Comce), a Câmara Nacional da Indústria Têxtil; o chamado «Cuarto de Junto» para os acordos internacionais do México e a CANACO Cidade do México, bem como na Nacional Financiera e na CEPAL, para a formulação de alianças estratégicas, promoção de negócios internacionais e projectos de cooperação interempresarial, entre outras questões.

Carlos Palencia Escalante

Há 15 anos que é avaliador do Prémio Nacional de Exportação e, de 2008 a 2020, foi Coordenador da Categoria IMMEX.

A sua experiência estendeu-se como conferencista, editorialista em jornais e revistas especializadas e professor em várias universidades.

Carlos Palencia Escalante é também autor ou coautor de nove livros publicados pelo Instituto de Investigación Económica y Social Lucas Alamán.

«O seu desempenho entre 2001 e fevereiro de 2014 como Diretor-Geral neste Conselho Nacional e até abril de 2022 como Assessor da Presidência, ajudará a alcançar os objectivos da Index em termos de crescimento e a reforçar os planos de gestão para o progresso da indústria maquiladora e da indústria transformadora de exportação», afirmou a Index num comunicado de imprensa.