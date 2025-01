Capacidade de produção da Tesla: fábricas existentes e México 

A capacidade de produção da Tesla continua a crescer em suas fábricas existentes, mantendo seu anúncio de estabelecer sua próxima “gigafábrica” em Monterrey, México.

A Tesla informou isso mesmo tendo registrado uma queda anual de 3,8% na produção global em 2024, para 1 milhão e 773 mil unidades.

Em retrospecto: a empresa conseguiu aumentar sua produção global por três anos consecutivos, de 2021 a 2023.

Capacidade de produção da Tesla

A Tesla projeta, desenvolve, fabrica, vende e aluga veículos elétricos e sistemas de geração e armazenamento de energia e oferece serviços relacionados a seus produtos.

A produção global da Tesla, em milhares de unidades, é a seguinte:

2020 : 510.

2021 : 930.

2022 : 1.370.

2023 : 1.846.

2024: 1.773.

México

Com relação à capacidade de produção da Tesla, a Tesla opera fábricas na Califórnia, Nova York, Texas e Nevada (EUA).

Nessas instalações, a Tesla fabrica e monta, entre outras coisas, veículos, determinadas peças e componentes de veículos, como suas baterias e células de bateria, componentes e sistemas de armazenamento de energia e produtos e componentes solares.

A Tesla tem fábricas na China e na Alemanha, o que a ajuda a reduzir os custos de transporte e fabricação. Isso torna seus veículos mais acessíveis nos mercados locais, além de eliminar os efeitos das tarifas negativas.

Em março de 2023, a empresa anunciou que abriria uma nova gigafábrica em Monterrey. Com essa expansão, a Tesla busca aumentar sua competitividade e melhorar ainda mais a eficiência de custos em seus principais mercados por meio da fabricação local.

O futuro da Tesla depende do aumento da produção de veículos para o mercado de massa. Para isso, ela precisará aprimorar seus recursos de fabricação e, ao mesmo tempo, manter processos eficientes e econômicos. Além disso, é fundamental que a empresa atinja as tolerâncias de projeto esperadas, a alta qualidade e os níveis de produção em suas fábricas na Califórnia, Nevada, Texas, China, Alemanha e possíveis locais futuros, como o México.

Em 2024, a Tesla obteve uma receita de US$ 97,69 bilhões, um aumento de US$ 917 milhões em relação ao ano anterior. No entanto, seu lucro líquido atribuível aos acionistas comuns foi de US$ 7,09 bilhões, uma queda de US$ 7,91 bilhões em relação ao ano anterior. Essa redução deveu-se principalmente à liberação de US$ 6,54 bilhões de sua provisão para avaliação de ativos fiscais diferidos nos EUA durante o quarto trimestre de 2023.