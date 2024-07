Camimex demande une politique publique pour une exploitation minière responsable

La Chambre mexicaine des mines (Camimex) a lancé un appel en faveur d’une politique publique visant à promouvoir l’exploitation minière responsable au Mexique.Jaime Gutiérrez, président de Camimex, a déclaré que l’industrie avait dû faire face à des changements majeurs, tels que la restriction du lithium à l’usage exclusif de l’État en 2022 et la réforme de la loi sur l’exploitation minière en mai 2023. «Face à ces défis, nous sommes restés fermes et unis, ce qui nous a permis d’exprimer notre point de vue au Congrès et auprès des autorités fédérales, en réussissant à faire comprendre certains des impacts sérieux contenus dans la première initiative», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mercredi. «Bien que certains changements aient été réalisés, il nous reste une grande tâche à accomplir pour promouvoir une politique publique qui encourage l’exploitation minière responsable dans notre pays et pour que cette activité soit considérée comme ce que nous sommes, des alliés naturels pour le bien-être du Mexique», a-t-il ajouté.

Exploitation minière responsable

Camimex a toutefois souligné que l’industrie est actuellement confrontée à une nouvelle initiative visant à interdire l’exploitation minière à ciel ouvert. «Comme nous l’avons exprimé à plusieurs reprises, nous considérons cette proposition comme une erreur qui aurait de graves conséquences en termes d’emploi et de recettes fiscales, compromettant le développement économique et la construction d’un avenir plus durable pour le Mexique», a déclaré M. Gutiérrez.

Compétitivité

Camimex a été créée le 31 mars 1937 pour une durée indéterminée et son objet social est de représenter les intérêts généraux de l’industrie minière et métallurgique mexicaine.Son objectif est de représenter les intérêts généraux de l’industrie minière et métallurgique mexicaine. Promouvoir le développement de ses membres et contribuer à la défense de leurs intérêts, en tant qu’institution publique autonome dotée d’une personnalité juridique distincte de celle de ses membres.Selon la Chambre, ces problèmes entravent le développement de l’industrie minière:

Le non-octroi de nouvelles concessions.

Les retards dans le traitement des formalités.

L’incertitude juridique.

Les modifications récentes de la législation.

La charge fiscale.

L’insécurité dans les régions minières.

Pour remédier à cette situation, Camimex prévoit d’établir et de renforcer les canaux de communication qui génèrent un dialogue et un échange d’opinions avec les autorités responsables de chaque question, ainsi qu’avec les différents acteurs concernés, en élaborant des propositions spécifiques pour résoudre chacun des problèmes.

Production

C’est la valeur de la production minière et métallurgique du Mexique au cours des quatre dernières années :