Camarão de viveiro: mercado mundial

Nos últimos 10 anos, a produção de camarão de viveiro cresceu 60% para satisfazer a procura mundial. Atualmente, mais de 54% de todo o camarão consumido no mundo provém de viveiros.Ambos os números foram destacados pela Trans American Aquaculture, uma empresa de aquacultura especializada na criação, desenvolvimento e venda de camarão cultivado de forma sustentável para o mercado global.O valor total do comércio global de camarão em 2022 foi de 24 mil milhões de dólares. Além disso, a produção global de camarão de viveiro em 2022 ultrapassou 4 milhões de toneladas métricas.

Camarão de viveiro

A procura e a produção de camarão de viveiro estão a atingir um máximo histórico. A Trans American Aquaculture refere que se espera que esta procura cresça a uma taxa anual de 6,72% até 2028. Durante a pandemia de Covid-19, o crescimento global estagnou, mas nos EUA as importações aumentaram 7,4% e o consumo global cresceu 14% até ao final de 2021. Após a pandemia, a produção no Equador cresceu significativamente, igualando a Índia em volume. Esta situação equilibrou a oferta e a procura, afectando os preços. No entanto, a procura de camarão continua a aumentar, especialmente para produtos premium, o que pode aumentar os preços.

Consumo

Os maiores consumidores de camarão são a China, os Estados Unidos, a União Europeia e o Reino Unido. A China consome 24% do camarão mundial, enquanto os Estados Unidos e a União Europeia consomem 10% cada. O Japão, o quarto maior consumidor, prefere camarão de melhor qualidade. A utilização de antibióticos no camarão indiano suscitou preocupações na UE, o que poderá afetar as exportações. As importações de camarão indiano representam quase 40% das importações da UE e dos EUA. Se estas importações forem reduzidas, os preços regionais poderão aumentar drasticamente.As importações mundiais de camarão congelado, incluindo fumado, são apresentadas aqui em milhões de dólares:

2018: 15,200

2019: 17,800

2020: 16,700

2021: 20,800

2022: 23,000

2023: 19,900

Os Estados Unidos são o segundo maior mercado importador e o segundo maior mercado consumidor de camarão do mundo, tendo consumido 1,6 bilhão de libras em 2021.A maior parte do camarão importado e consumido são variedades menores (<22 gramas).