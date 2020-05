Cae 0.3% comercio exterior entre la región de Norteamérica

El comercio exterior de productos entre México, Estados Unidos y Canadá cayó 0.3% en 2019, a 1 billón 251,091 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo y del Banco de México (Banxico).

Intracomercio es el comercio entre economías que pertenecen al mismo grupo. El comercio extra es el comercio de las economías del mismo grupo con todas las economías fuera del grupo.

Por un lado, las exportaciones de Estados Unidos con sus dos vecinos sumaron 549,067 millones de dólares en 2019, una disminución de 2.9% interanual.

A la inversa, las compras estadounidenses desde México y Canadá totalizaron 677,862 millones de dólares, un alza de 1.9%, a tasa anual.

USA: Exports, Imports, and Trade Balance of Goods by Country and Area, Not Seasonally Adjusted: 2019

Al mismo tiempo, las exportaciones de México a Canadá subieron 1.7%, a 14,319 millones de dólares; mientras que las importaciones mexicanas desde Canadá disminuyeron 8.6%, a 9,843 millones de dólares, a tasas interanuales.

Comercio exterior y nuevo acuerdo

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), compuesto por 34 capítulos y 12 cartas paralelas, retiene la mayoría de las medidas de apertura del mercado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y otras medidas, al tiempo que realiza cambios notables en las normas de origen automotriz, las disposiciones de solución de controversias, la contratación pública, la inversión y la protección de los derechos de propiedad intelectual.

También moderniza las disposiciones en servicios, trabajo y medio ambiente y aborda nuevas cuestiones comerciales, como el comercio digital, las empresas estatales, la anticorrupción y la desalineación monetaria.

Socios regionales

El intracomercio representa la diferencia entre el comercio total de un grupo y el comercio interno. En teoría, las exportaciones de una economía A a una economía B deberían ser iguales a las importaciones de la economía B de la economía A FOB registrada.

En la práctica, sin embargo, los valores de ambos flujos son a menudo diferentes.

Las razones de estas asimetrías comerciales incluyen: diferentes tiempos de registro, tratamiento diferente del comercio de tránsito, subregistro, errores de medición y precios o facturación erróneos.

Las exportaciones a (importaciones de) todas las economías del mundo no siempre suman exactamente las exportaciones totales (importaciones). La diferencia es causada por las tiendas de barcos, bunkers y otras exportaciones de menor importancia.

En general, el comercio exterior es movimiento que tienen los bienes y servicios a través de los distintos países y sus mercados. Se realiza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que establecen los participantes en el intercambio y los gobiernos de sus países de origen.

Las economías del comercio exterior se denominan economías abiertas. Este proceso de apertura externa se inició fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XXX, y de forma espectacular en la década de 1990, al incorporarse las economías latinoamericanas, de Europa del Este y el oriente asiático.

