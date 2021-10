Botanas nocturnas: Nightfood resuelve el problema

La empresa estadounidense Nightfood Holding destacó que más de 85% de los adultos informa comer regularmente botanas nocturnas, es decir bocadillos entre la cena y la cama.

Para ello, la empresa comercializa productos que atienden de mejor forma esta problemática.

Su helado Nightfood está disponible actualmente en unos 1,700 supermercados.

Estos incluyen cadenas como Walmart, Shaw’s y Star Markets (una división de Albertsons), Jewel-Osco (también una división de Albertsons), Lowes Foods, Rouses Markets y Central Market (una división de H-E-B).

El helado Nightfood se rotó recientemente de las ubicaciones de los supermercados Harris Teeter, una cadena que llevó a Nightfood durante aproximadamente dos años.

La línea de productos ha ganado un gran interés en los medios, incluida la cobertura de medios como Oprah Magazine, USA Today, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Food Network, The Today Show, Rachael Ray y más.

Botanas nocturnas

Hasta la fecha, Nightfood ha utilizado fabricantes por contrato para producir sus productos y empaques, y logística de terceros para el almacenamiento y cumplimiento de pedidos.

Según la empresa, las investigaciones indican que los seres humanos están biológicamente programados para cargarse de dulces y grasas durante la noche.

Se cree que cargar un excedente de calorías en el cuerpo antes del largo ayuno nocturno es un mecanismo de supervivencia obsoleto de sus días de cazadores-recolectores.

Desafortunadamente, la fuerza de voluntad también se debilita por la noche.

Como resultado, más de 85% de los adultos informan comer bocadillos regularmente entre la cena y la cama, lo que se traduce en un estimado de 700 millones de bocadillos nocturnos por semana y un gasto anual en bocadillos nocturnos de más de 50,000 millones de dólares.

¿Cuáles son las botanas nocturnas más populares? Helados, galletas, papas fritas y dulces. Se entiende que todos estos son, en general, nocivos para la salud. También pueden afectar la calidad del sueño.

Pero Nightfood ha tenido operaciones limitadas y aún no ha establecido una tracción significativa en el mercado.

La empresa generó ingresos netos de 701,246 y 241,673 dólares para el año terminado el 30 de junio de 2021 y el año terminado el 30 de junio de 2020, respectivamente.

Así que su viabilidad futura depende de nuestra capacidad para aumentar sustancialmente nuestros ingresos por ventas.

Tendencias

La gerencia de Nightfood cree que existe una demanda de los consumidores por mejores opciones de refrigerios nocturnos y que una nueva categoría de consumidores que consiste en refrigerios nocturnos específicos surgirá en los próximos años.

Esta creencia está respaldada por investigaciones de las principales firmas de investigación de bienes de consumo como IRI Worldwide y Mintel, quienes identificaron los alimentos y bebidas nocturnos específicos como una de las “tendencias de cambio de categoría más convincentes” para 2017 y más allá.

En los últimos años, los directores ejecutivos y otros ejecutivos de los principales conglomerados de bienes de consumo como Nestlé, PepsiCo, Mondelez y Kellogg’s han comentado sobre los hábitos de los consumidores de refrigerios nocturnos y la oportunidad que existe para resolver este problema para el mercado.