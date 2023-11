Biofábricas: substituir o glifosato no México

O governo mexicano está a promover o uso de biofábricas como uma alternativa para substituir o uso de glifosato.

A circunstância que motivou esta ação é que o governo mexicano restringiu as importações de glifosato ao abrigo do Decreto do Milho emitido em dezembro de 2020 e substituído por um novo em fevereiro de 2023, eliminando gradualmente a utilização do produto químico até março de 2024.

Nota: O glifosato é um herbicida amplamente utilizado a nível mundial e é comercializado pela Monsanto desde 1974 em várias formulações, incluindo o Roundup. No entanto, existe uma controvérsia sobre se é ou não cancerígeno.

Do ponto de vista do governo mexicano, é atualmente possível e economicamente viável controlar adequadamente as ervas daninhas, sem utilizar o glifosato, em diferentes culturas e escalas de produção.

Isso pode ser feito, diz ele, por meio de práticas de manejo de ervas daninhas que fazem parte de estratégias agrícolas abrangentes destinadas a evitar danos à saúde humana, ao meio ambiente e à produção de alimentos.

«Novas revisões e meta-análises de centenas de investigações científicas e experiências de campo confirmam e fortalecem as evidências de que existem alternativas viáveis ao glifosato na agricultura diversificada e agroecológica para produtores de diferentes escalas», disse o governo mexicano em um relatório.

Biofábricas

Em 2020 e 2021, a Subsecretaria de Autossuficiência Alimentar da Sader identificou e implementou em suas Escolas de Campo (ECA) um conjunto de práticas de manejo das culturas que contribuem para a redução do uso de agrotóxicos (fertilizantes, pesticidas e herbicidas, incluindo o glifosato).

A ação mais significativa do programa Sembrando Vida do Ministério do Bem-Estar (Bienestar) na implementação de alternativas ao uso do glifosato, e ao uso de pesticidas e agroquímicos em geral, é a criação de biofábricas nas suas 18.102 comunidades camponesas de aprendizagem.

A Subsecretaria de Autossuficiência Alimentar da Sader, a Subsecretaria de Políticas Ambientais e Recursos Naturais da Semarnat, o programa Sembrando Vida de Bienestar, a Ouvidoria Agrária e o Conacyt divulgaram as alternativas ao glifosato para uma população mais ampla de potenciais usuários por meio de redes sociais, boletins informativos, gazetas e plataformas de computador on-line.

As biofábricas são centros comunitários de produção de produtos agroecológicos (biofermentos sólidos e líquidos) para a nutrição das culturas.