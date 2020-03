Best Buy Co., Inc. cuenta con cinco proveedores líderes: Apple, Samsung, Hewlett-Packard, Sony y LG, que representan aproximadamente el 56% del total de la mercancía comprada.

Por lo general, la empresa no tiene contratos escritos a largo plazo con sus proveedores que requieran que continúen suministrándole mercancías o que aseguren cualquiera de los términos clave de sus acuerdos.

En el año fiscal 2020, sus 20 proveedores más importantes representaron alrededor del 79% de la mercancía que compra.

Best Buy supervisa y administra cuidadosamente sus niveles de inventario en un esfuerzo por hacer coincidir las cantidades disponibles con la demanda de los consumidores lo más cerca posible.

Los elementos clave de su proceso de gestión de inventario incluyen los siguientes: monitoreo continuo de la demanda histórica y proyectada del consumidor, monitoreo continuo y ajuste de los niveles de recepción de inventario y fijación de precios, acuerdos con proveedores relacionados con el reembolso del costo de rebajas o incentivos de ventas y acuerdos con proveedores relacionados para devolver privilegios para ciertos productos.

También cuenta con una operación de abastecimiento global para diseñar, desarrollar, probar y fabricar por contrato sus productos de marca exclusiva.

Best Buy: descripción del negocio

La compañía tiene operaciones en los Estados Unidos, Canadá y México. Su segmento nacional se compone de las operaciones en todos los estados, distritos y territorios de Estados Unidos bajo varias marcas, incluyendo Best Buy, Best Buy Business, Best Buy Express, Best Buy Health, CST, Geek Squad, GreatCall, Lively, Magnolia y Pacific Kitchen and Home y los nombres de dominio bestbuy.com y greatcall.com.

Por otro lado, su segmento internacional se compone de todas las operaciones en Canadá y México bajo los nombres de marca Best Buy, Best Buy Express, Best Buy Mobile y Geek Squad y los nombres de dominio bestbuy.ca y bestbuy.com.mx.

El 9 de mayo de 2019, adquirió todas las acciones en circulación de Critical Signal Technologies, Inc. (CST), una compañía de servicios de salud, y el 7 de agosto de 2019, compró el negocio de tecnología de salud predictiva de BioSensics, LLC (BioSensics).

Red de operaciones

En la empresa, el desarrollo de ofertas de mercancías y servicios, precios y promociones, compras y cadena de suministro, operaciones de aplicaciones en línea y móviles, marketing y publicidad y despliegue laboral en todos los canales se gestionan de forma centralizada.

Además, las capacidades de soporte (por ejemplo, recursos humanos, finanzas y gestión de bienes inmuebles) generalmente se realizan en su sede corporativa.

También cuenta con operaciones de campo que brindan soporte a minoristas, servicios y equipos en el hogar desde su sede corporativa y ubicaciones regionales.

En general, sus tiendas minoristas tienen procedimientos para la gestión de inventario, protección de activos, procesamiento de transacciones, relaciones con los clientes, administración de la tienda, ventas y servicios de productos, capacitación del personal y exhibición de mercancías que están en gran medida estandarizadas.

Todas las tiendas operan bajo procedimientos estándar con un grado de flexibilidad para que la administración de la tienda aborde ciertas características del mercado local.

