Best Buy cerrará sus 41 tiendas en México

La empresa estadounidense Best Buy informó que cerrará sus 41 tiendas que opera en México afectada sobre todo por la pandemia de Covid-19.

Las tiendas dejarán de operar el 31 de diciembre de 2020, luego que la empresa acumulara 13 años de ofrecer sus servicios en México.

La compañía tiene operaciones en los Estados Unidos, Canadá y México. Su segmento nacional se compone de las operaciones en todos los estados, distritos y territorios de Estados Unidos bajo varias marcas, incluyendo Best Buy, Best Buy Business, Best Buy Express, Best Buy Health, CST, Geek Squad, GreatCall, Lively, Magnolia y Pacific Kitchen and Home y los nombres de dominio bestbuy.com y greatcall.com.

“A pesar de este trabajo extraordinario (de nuestros colaboradores), los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México.

“Debemos sentirnos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado en Best Buy México: construimos un equipo extraordinario y establecimos una cultura excepcional. Transformamos la manera en que los mexicanos interactúan y se inspiran con la tecnología, acercándola a millones de familias para mejorar sus vidas. Construimos la marca #1 en tecnología, con diferenciadores icónicos y el cliente nos ha honrado con una creciente participación de mercado”, comentó Fernando Silva, presidente de la empresa en México.

La empresa brindará la empresa ayuda, soporte y talleres a sus empleados, para utilizar las diferentes plataformas de búsqueda de empleo y creación de currículums.

La compañía indicó que cubrirá el Seguro de Vida de todos sus trabajadores durante todo el 2021 y extenderá el Seguro de Gastos Médicos Mayores a los empleados que lo tienen por el mismo plazo.

“No me queda más que agradecer de todo corazón a los colaboradores y socios comerciales que fueron parte de esta aventura durante estos casi 13 años”, dijo Silva.

Finalmente, la empresa informó que cumplirán en tiempo y forma con las órdenes de compra que hayan hecho sus clientes y se hagan en las próximas semanas; cabe mencionar que estarán a disposición de los clientes, en sus redes sociales, call center y página web, una lista de preguntas frecuentes.

