Avantages et inconvénients des droits de douane américains sur l’automobile au Mexique

Quels sont les avantages et les inconvénients des droits de douane américains sur le Mexique?

En ce qui concerne les inconvénients, la première chose est que le président américain Donald Trump a ordonné un droit de douane de 25% sur toutes les importations de voitures et de camions légers à compter du 3 avril.

C’est une très mauvaise nouvelle pour le Mexique, qui est le plus grand exportateur de voitures vers le marché américain.

Sur le total des achats étrangers d’automobiles aux États-Unis, qui s’élèvent à 219,496 milliards de dollars en 2024, ceux provenant du Mexique s’élèvent à 49,987 milliards de dollars.

Avantages et inconvénients des droits de douane

Pour imposer ces droits de douane, M. Trump a signé mercredi une proclamation invoquant l’article 232 de la loi de 1962 sur l’expansion du commerce (Trade Expansion Act).

Les droits de douane s’appliquent à certaines pièces automobiles.

Sur le total des importations de pièces automobiles aux États-Unis en 2024, soit 192,397 milliards de dollars, celles en provenance du Mexique représentaient une valeur douanière de 82,456 milliards de dollars.

Actuellement, les exportations de voitures et de camions légers en provenance du Mexique, du Canada et de la Corée du Sud ne sont pas soumises aux droits de douane américains. Cela s’explique par le fait que ces pays ont conclu des accords de libre-échange avec le gouvernement américain.

En revanche, les pays membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sont confrontés à des coûts supplémentaires. Pour les exportations de voitures vers le marché américain, ils doivent payer un droit de douane de 2,5%. Pour les camions légers, les droits de douane s’élèvent à 25%.

Toutefois, M. Trump a annoncé de nouveaux droits de douane qui s’ajoutent aux droits existants. Avec cette mesure, les voitures importées paieront un tarif total de 27,5%, tandis que les camions légers seront frappés d’un tarif de 50 pour cent. En revanche, les véhicules en provenance du Mexique, du Canada et de la Corée du Sud seront soumis à des droits de douane de 25% pour les deux catégories.

Nouveaux tarifs

Les droits de douane de 25% s’appliqueront à toute une série d’importations. Il s’agit notamment des véhicules de tourisme, tels que les berlines, les véhicules utilitaires sport, les véhicules multisegments, les monospaces et les fourgonnettes. Il s’appliquera également aux camions légers et aux principales pièces automobiles. Ces pièces comprennent les moteurs, les transmissions, les composants du groupe motopropulseur et les éléments électriques.

En outre, il est possible d’étendre les droits de douane à d’autres pièces automobiles si nécessaire. Toutefois, les pièces conformes au ACEUM resteront exemptes de droits de douane pour l’instant. Cette exemption restera en vigueur jusqu’à ce que le secrétaire au commerce, en collaboration avec le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP), définisse un processus de taxation du contenu non américain.