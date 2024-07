Avaliação da indústria automóvel norte-americana

A Representação Comercial dos Estados Unidos (USTR) sublinhou que o T-MEC teve um «impacto económico significativamente positivo» na indústria automóvel norte-americana.

Concluiu que os fabricantes de automóveis e os fornecedores de peças investiram milhares de milhões de dólares na nova produção norte-americana.

Recentemente, a Comissão do Comércio Internacional dos EUA (USITC) estimou que as regras de origem da indústria automóvel norte-americana tiveram um impacto positivo no emprego, nos salários, nas despesas de capital, na produção e nos lucros dos EUA.

No entanto, o USTR observou que a indústria automóvel norte-americana e as regras de origem T-MEC ainda estão a evoluir: a indústria automóvel está a orientar-se para os veículos eléctricos e outros veículos de energia limpa e as regras de origem T-MEC ainda não estão totalmente em vigor para todos os fabricantes de automóveis devido aos Regimes de Transição Alternativos (RTA).

Indústria automóvel norte-americana

Embora alguns fabricantes de automóveis estejam agora a tomar medidas para se prepararem para a plena aplicação das regras de origem quando os ATRs expirarem em julho de 2025, os fabricantes de automóveis também manifestaram a sua preocupação com o facto de a previsível falta de baterias EV qualificadas em 2025 e posteriormente dificultar o cumprimento das regras de origem pelos EVs.

Ao mesmo tempo, outras partes interessadas sugeriram alterações às regras de origem para refletir melhor a evolução das tecnologias dos veículos eléctricos e dos veículos comerciais e para incentivar a produção norte-americana destes novos componentes e tecnologias.

Transparência

De acordo com o USTR, as partes interessadas continuam a manifestar a sua preocupação com a falta de transparência e de informação sobre a aplicação e o cumprimento das regras de origem.

Por exemplo, os trabalhadores continuam preocupados com a falta de transparência na aplicação dos ACR e no cumprimento dos requisitos relativos ao Valor do Conteúdo Regional e ao Valor do Conteúdo Laboral, o que dificulta a avaliação da eficácia global das regras de origem.

Além disso, os fornecedores manifestam a sua preocupação com os encargos administrativos inerentes à demonstração do cumprimento das regras.