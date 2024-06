Autoestrada Atizapán-Atlacomulco: quem a está a construir?

A construção da autoestrada Atizapán-Atlacomulco, no México, foi retomada em alguns troços e prevê-se que esteja concluída dentro de três anos.

De acordo com a empresa Aleatica, a sua evolução dependerá da entrega da totalidade do direito de passagem pelo Ministério das Infra-estruturas, Comunicações e Transportes (SICT) e da resolução dos problemas sociais.

A Aleatica rescindiu o contrato de construção da autoestrada Atizapán-Atlacomulco com a CPVM (em 8 de abril de 2019).

Consequentemente, a empresa teve de selecionar uma nova empresa de construção para realizar as obras da autoestrada.

Autoestrada Atizapán-Atlacomulco

Em 2020, a Aleatica, através das suas filiais Concesionaria AT-AT e Latina México, assinou um novo contrato de Engenharia, Contratação e Construção para a autoestrada Atizapán-Atlacomulco, para continuar com as obras rodoviárias, celebrando um primeiro acordo de alteração com data de 6 de fevereiro de 2024.

Além disso, em fevereiro de 2024, a Aleatica assinou um novo contrato de obras com duas empresas, Construcciones y Dragados del Sureste e Calzada Construcciones (filiais do Grupo HYC), para determinados troços da autoestrada Atizapán-Atlacomulco.

Em abril passado, Bosco Martí, diretor global de relações institucionais do IFM Global Infrastructure Fund, proprietário da Aleatica, disse ao jornal Reforma que a rodovia Atizapán-Atlacomulco estará pronta em 36 meses.

Concedida em 2014 pelo governo federal, a concessão dessa estrada termina em 2054.

Concessão

A Aleatica advertiu que a construção da estrada pode sofrer atrasos ou aumentos de custos por várias razões, algumas das quais estão fora do seu controlo, incluindo a não obtenção atempada da libertação do direito de passagem, escassez ou aumento do custo dos materiais de construção (inflação), problemas laborais e fenómenos como desastres naturais, pandemias, entre outros.

Esta autoestrada terá 77,2 km de comprimento e a Aleatica tem uma participação de 100 por cento.

O objetivo é ligar o norte e o noroeste da área metropolitana da Cidade do México a Guadalajara-Morelia e Querétaro, através da construção do ramal Atizapán-Atlacomulco.

Bosco Martí acrescentou que está a ser preparado um investimento de mil milhões de dólares para construir, juntamente com a ICA e a HYCSA, a autoestrada Atizapán-Atlacomulco.