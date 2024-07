As principais fábricas de calçado da Nike: onde estão?

As principais fábricas de calçado da Nike Inc. situam-se no Vietname, Indonésia e China. Com sede em Beaverton, Oregon, EUA, a empresa é um dos principais fabricantes mundiais de calçado, vestuário e equipamento desportivo. No exercício de 2023, as fábricas no Vietname, na Indonésia e na China produziram cerca de 50%, 27% e 18% do calçado da marca NIKE, respetivamente.

Fábricas de calçado da Nike

Além disso, quatro fabricantes contratados produziram, cada um, mais de 10% da produção. A Nike foi fundada em 1964 por Phil Knight e Bill Bowerman com o nome de Blue Ribbon Sports, tendo mudado o seu nome para Nike em 1971.Quase todos os produtos de calçado e vestuário da NIKE são fabricados fora dos Estados Unidos por fabricantes independentes, muitos dos quais têm várias fábricas.Para além disso, a empresa adquire materiais a fornecedores «Tier 2», que fornecem os principais inputs para os seus produtos.Em 31 de maio de 2023, a empresa tinha 146 fornecedores estratégicos de Nível 2.

Produção

Também em 31 de maio de 2023, os fabricantes subcontratados da NIKE tinham 123 fábricas de calçado em 11 países. No exercício de 2023, 15 fabricantes contratuais produziram o calçado acabado da marca. Muitos deles operam várias fábricas. A maior fábrica era responsável por cerca de 9% de toda a produção da NIKE na altura.

Entradas e matérias-primas

Os fabricantes contratados pela NIKE compram as matérias-primas para fabricar calçado, vestuário e equipamento. De acordo com a própria empresa, a maioria destes materiais é adquirida nos países onde os produtos são fabricados.Os principais materiais para o calçado são a borracha natural e sintética, os plásticos, a espuma, o couro natural e sintético, o nylon, o poliéster e as fibras têxteis. As películas de poliuretano também são utilizadas nos componentes de amortecimento NIKE Air-Sole.No AF2023, a Air Manufacturing Innovation, uma subsidiária da empresa, e outros fabricantes na China e no Vietname forneceram os componentes de amortecimento Air-Sole utilizados no calçado.