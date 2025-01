As principais empresas de eletromobilidade no México são a General Motors, a Volkswagen e a Nissan, de acordo com o Ministério da Economia.

De 2012 até o terceiro trimestre de 2024, o México capturou US$ 74.978,6 milhões de Investimento Estrangeiro Direto (IED) nesse setor.

O valor representa 17,0% do total dos fluxos de IED que chegaram ao México cumulativamente até então.

O Ministério da Economia também tem um registro de 1.166 empresas com IED nesse setor.

Por lei, o Ministério da Economia está impedido de divulgar os valores de IED por empresa.

Outras empresas relevantes nesse setor no México são: PACCAR, Toyota, Aptiv, Lear Corporation, Ford, Yazaki, Hyundai, Magna, Stellantis, MAHLE, Adient, BMW, Valeo, Hitachi, Bosch, Brose, Mazda e Honda.

Principais empresas de eletromobilidade no México

A eletromobilidade é o uso da energia elétrica para apoiar o transporte. Seu futuro é basicamente o futuro dos eletrônicos de consumo, a condução conectada.

O México foi classificado como o sétimo maior produtor mundial de veículos elétricos em 2023. Também ficou em nono lugar como exportador global de veículos elétricos naquele ano. Um total de 3.197 unidades econômicas operam no setor de eletromobilidade no país.

Veja a seguir os cinco principais países de origem do IED no setor de eletromobilidade no México, de 2012 até o terceiro trimestre de 2024, em milhões de dólares:

Estados Unidos : 20.241.

Japão : 20.003.

Alemanha : 18.256.

Coreia do Sul : 4.638.

Canadá: 2.228.

O caso alemão

O setor global de energia renovável atingiu um valor de US$ 881,7 bilhões em 2020. A projeção é que esse valor cresça para US$ 1.977,6 bilhões até 2030, com uma taxa de crescimento anual composta de 8,4% entre 2021 e 2030.

Atualmente, as fontes de energia renovável mais usadas incluem energia solar, eólica, hídrica, maremotriz, geotérmica e biomassa.

No setor de eletromobilidade, a demanda de carregamento de veículos elétricos pode chegar a 23 TWh por ano na Alemanha até 2030 em um cenário de linha de base. Entretanto, em um cenário de adoção acelerada, esse número poderia aumentar para 43 TWh, representando um crescimento de 8% em comparação com a demanda de energia atual.

De acordo com a Energy and Water Development Corp., esse cenário acelerado implicaria a presença de 16 milhões de veículos elétricos na Alemanha até 2030. Esse crescimento está alinhado com os estudos conduzidos pela União Europeia e apoiado por sua proposta de banir os veículos com motor de combustão interna, bem como pelas melhorias na eficiência dos motores elétricos.