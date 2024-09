As novas negociações da Aliança do Pacífico

OAs negociações da nova Aliança do Pacífico concentram-se na incorporação de novas disciplinas de última geração entre seus quatro membros, México, Colômbia, Chile e Peru.

Essas quatro nações têm como objetivo fortalecer a integração econômica e a cooperação política.

Acordos delineados na Aliança do Pacífico

É também um bloco comercial comprometido com a liberalização e a integração comercial.

Os quatro países estão dando continuidade às negociações para atualizar o Protocolo Adicional ao Acordo-Quadro da Aliança do Pacífico com a incorporação de disciplinas de última geração.

Além disso, o bloco está realizando negociações sobre os seguintes capítulos:

Comércio e gênero.

Pequenas e médias empresas .

Cadeias globais de valor.

Vínculos de produção.

Negociações da Aliança do Pacífico

Formado em 28 de abril de 2011, esse bloco realizou várias reuniões no primeiro semestre de 2024, incluindo as do Conselho de Ministros, do Grupo de Alto Nível e dos Coordenadores Nacionais.

Em 21 de julho de 2021, a Aliança do Pacífico e Cingapura fecharam um acordo para que Cingapura se tornasse o primeiro país associado ao grupo por meio de um acordo de livre comércio.

Em seguida, em julho e novembro de 2022, Costa Rica e Honduras solicitaram oficialmente sua adesão à Aliança do Pacífico.

O México aprovou um acordo que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2024. Esse acordo, também assinado pela Colômbia, Chile e Peru, estabelece tratamento tributário igual para juros e ganhos de capital decorrentes da venda de ações em qualquer bolsa de valores do Mercado Integrado Latino-Americano.

O objetivo é incentivar a participação de investidores institucionais nos mercados de capitais dos países que fazem parte da Aliança do Pacífico.

Parceiros comerciais

Entre agosto de 2023 e abril de 2024, o México liderou a Coordenação do Grupo de Cooperação Técnica (TCG), com o objetivo de aumentar as oportunidades de cooperação.

Em seguida, em março de 2024, os membros desse bloco participaram do V Fórum de Cooperação em Lima, Peru. Lá, foi identificada uma possível colaboração entre os países da Aliança do Pacífico e as seguintes nações: