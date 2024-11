As importações mexicanas de frutose cairão 26%: USDA

As importações mexicanas de frutose cairão 26% em relação ao ano anterior no ciclo 2024-2025, para 784.000 toneladas, de acordo com projeções do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA).

O xarope de milho com alto teor de frutose (HFCS) é um adoçante alimentar derivado do milho e é encontrado em vários alimentos e bebidas.

De acordo com as projeções do USDA, as importações mexicanas de frutose para a temporada de 2024-2025 serão de 784.000 toneladas em base seca, o que representa uma redução de 26% em comparação com a estimativa para o ano comercial de 2023-2024.

Importações mexicanas de frutose

O HFCS é o substituto e concorrente mais importante do açúcar refinado. Isso se deve tanto às suas propriedades físicas quanto ao preço.

Por exemplo, o HFCS é usado na fabricação de bebidas, em produtos lácteos e como xarope em frutas enlatadas.

No México, os principais consumidores de HFCS são as empresas engarrafadoras de refrigerantes. Elas começaram a usá-lo de forma regular e crescente por volta de 1995, quando o comércio de açúcar ainda era reservado pelo NAFTA.

Esta é a tendência das importações mexicanas de frutose, em milhares de toneladas e com suas estimativas para os ciclos que terminam em 2024 e 2025:

2019 : 1,043.

2020 : 957.

2021 : 795.

2022 : 752.

2023 : 751.

2024 : 1,055.

2025: 784

Tendências do mercado

De acordo com o USDA, o setor enfrenta desafios contínuos devido às regulamentações de rotulagem. A segunda fase da Lei de Rotulagem na Frente da Embalagem começou em outubro de 2023, intensificando esses desafios.

Muitas indústrias alimentícias no México reformularam seus produtos. Elas reduzem a quantidade de açúcar e o substituem por HFCS ou adoçantes. Com isso, reduzem a densidade calórica, evitam avisos nos rótulos e podem se promover como produtos “sem açúcar”.

Entretanto, a queda nos preços do açúcar nacional incentiva a substituição do açúcar nacional por HFCS. Assim, o uso final do HFCS dependerá dos preços do açúcar doméstico e da taxa de câmbio durante o ano comercial de 2024/25.

Apesar desses desafios, o açúcar continua sendo uma parte fundamental da dieta mexicana, com um consumo médio per capita de 37 kg por ano.