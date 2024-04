As importações chinesas de carne de porco dos Estados Unidos caem a pique

As importações chinesas de carne suína originária dos Estados Unidos foram de US $ 387 milhões em 2023, uma queda de 76.5% em relação ao seu máximo histórico em 2020.

Qual foi a trajetória recente? Essas compras externas chinesas diminuíram de US $ 1.649 bilhão em 2020, para US $ 885 milhões em 2021 e depois para US $ 519 milhões em 2022, de acordo com dados do Departamento de Comércio dos EUA.

Até agora, a China mantém uma abordagem à carne de porco dos EUA que parece inconsistente com os padrões internacionais, diz a Representação Comercial da Casa Branca (USTR).

Este facto limita o potencial de um importante mercado de exportação, tendo em conta o crescente consumo de carne na China e a significativa escassez de carne de porco no mercado interno devido à peste suína africana.

Em particular, a China proíbe a utilização de certos medicamentos veterinários e factores de crescimento em vez de aceitar os limites máximos de resíduos (LMR) estabelecidos pelo Codex Alimentarius (Codex).

Importações chinesas

No âmbito do acordo da primeira fase, a China concordou em alargar a lista de produtos de carne de suíno elegíveis para importação, incluindo produtos transformados como o presunto e certos tipos de miudezas que são inspeccionados pelo Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar do Departamento de Agricultura dos EUA para o comércio nacional e internacional.

A China também concordou em efetuar, o mais rapidamente possível, uma avaliação dos riscos da ractopamina em suínos e bovinos e em criar um grupo de trabalho conjunto com os EUA para discutir as próximas etapas com base na avaliação dos riscos.

Em 31 de dezembro de 2023, a China não tinha concluído a avaliação dos riscos e, por conseguinte, ainda não tinha avançado com as próximas etapas baseadas na avaliação dos riscos, que deverão incluir o estabelecimento de LMR ou de tolerâncias de importação.

Gripe aviária

No acordo da primeira fase, a China concordou em manter medidas coerentes com as directrizes da Organização Mundial da Saúde Animal (OMS) para futuros surtos de gripe aviária. A China concordou igualmente em assinar um protocolo de regionalização no prazo de 30 dias a contar da data de entrada em vigor do acordo, o que fez, a fim de ajudar a evitar restrições internas injustificadas em matéria de doenças animais no futuro.

Este protocolo exige que a China volte a aceitar as importações de aves de capoeira provenientes de Estados em que tenha sido detectada gripe aviária altamente patogénica (GAAP) no prazo de cinco dias a contar da receção de um relatório dos Estados Unidos que confirme que esses Estados estão indemnes de GAAP.

Após a implementação do protocolo, a China cumpriu inicialmente os seus termos.

A partir de fevereiro de 2022, os Estados Unidos notificaram a China de detecções de GAAP em vários Estados chineses. Nos meses seguintes, vários Estados recuperaram destas deteções e foram considerados indemnes de GAAP pelos Estados Unidos.

Os Estados Unidos apresentaram à China relatórios relativos a esses Estados e solicitaram a aprovação para retomar a exportação de aves de capoeira desses Estados para a China.

Até ao final de 2023, a China ainda não tinha confirmado o restabelecimento do acesso ao mercado.