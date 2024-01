As exportações da indústria transformadora mexicana cresceram 4% em 2023

As exportações da indústria transformadora mexicana crescerão 4% em 2023 em relação a 2022, totalizando 538,838 mil milhões de dólares, de acordo com dados do Banco do México.

O que é o sector da indústria transformadora? Estabelecimentos dedicados à transformação mecânica, física ou química de materiais, substâncias ou componentes em novos produtos.

Depois de cair de US $ 411 bilhões para US $ 374 bilhões de 2019 a 2020, as exportações de manufatura do México aumentaram de US $ 436 bilhões para US $ 508 bilhões de 2021 a 2022.

Os estabelecimentos do setor manufatureiro são frequentemente descritos como plantas, fábricas ou moinhos e carateristicamente usam máquinas motorizadas e equipamentos de manuseio de materiais.

No entanto, os estabelecimentos que transformam materiais ou substâncias em novos produtos manualmente ou no domicílio do trabalhador e os que se dedicam à venda ao público em geral de produtos fabricados nas instalações onde são vendidos também podem ser incluídos neste sector.

A fim de clarificar este último ponto, exemplos de tais actividades transformadoras são as padarias, as confeitarias e a alfaiataria por medida,

Em termos relativos e a taxas anuais, as exportações da indústria transformadora mexicana crescerão 3,4% em 2019, cairão 8,9% em 2020 e aumentarão nos dois anos seguintes, 16,7% em 2021 e 16,6% em 2022.

Exportações da indústria transformadora

A indústria transformadora do México registou um crescimento significativo nas últimas décadas, impulsionado pela implementação de acordos comerciais, pela proximidade geográfica com os Estados Unidos e pela presença de cadeias de abastecimento regionais.

Alguns dos principais sectores de exportação da indústria transformadora no México incluem: automóvel, eletrónico, aeroespacial, elétrico, electrodomésticos, alimentar, químico e aço.

Do total das exportações da indústria transformadora em 2023, as correspondentes ao sector automóvel totalizaram 189 mil milhões de dólares, com um crescimento de 13,3 por cento em relação a 2022.

Os restantes 340 mil milhões de dólares foram exportações não-automotivas e registaram um declínio de 1,0%, a uma taxa anual.

As principais empresas de fabrico sediadas no México incluem a FEMSA, a General Motors, o Grupo Bimbo, a Alfa, a Cemex, a Stellantis e o Grupo Lala.

Qual foi o início? Antes da chegada dos europeus, as civilizações indígenas do México, como os astecas e os maias, possuíam competências avançadas no fabrico de têxteis, cerâmica, metalurgia e construção.