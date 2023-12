Send an email

As 6 medidas de salvaguarda da UE

A UE tem recorrido esporadicamente, embora de forma limitada, a medidas de salvaguarda no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Desde a sua criação, impôs apenas seis medidas de salvaguarda, a última das quais em 2018 (ainda em vigor). O caso anterior a este remonta a 2010.

O que é uma salvaguarda? Uma medida de emergência que um membro da OMC pode aplicar para proteger a sua indústria nacional de importações súbitas e prejudiciais.

Esta medida destina-se a permitir que um membro da OMC adopte medidas temporárias para restringir as importações e proteger os seus produtores nacionais em situações específicas.

A medida de salvaguarda de 2018 ainda está em vigor para determinados produtos siderúrgicos, com a aplicação de medidas provisórias a partir de 2018 e medidas definitivas a partir de 2019.

Por outro lado, as medidas de vigilância que a UE aplicou aos produtos siderúrgicos e de alumínio desde 2016 e 2018, respetivamente, expiraram em 15 de maio de 2020 e foram substituídas por um novo sistema de vigilância ex post, em conformidade com a OMC.

As medidas de salvaguarda no âmbito do SPG («Tudo Menos Armas») que se aplicavam bilateralmente ao Camboja e a Mianmar sobre o arroz Indica também caducaram em 18 de janeiro de 2022.

Salvaguarda

O quadro de salvaguardas da UE inclui dois regulamentos de salvaguarda básicos, um para os membros da OMC e outro para os não membros.

Existe também um regulamento específico para os produtos têxteis e outro relativo às salvaguardas bilaterais previstas nos acordos comerciais preferenciais. Estas regras principais não são alteradas há muitos anos.

Importações

O regulamento de base da UE relativo às salvaguardas, que incorpora as disposições do Acordo da OMC sobre salvaguardas, é uma versão codificada de 2015, mas os principais elementos estão em vigor desde a criação da OMC.

As medidas de salvaguarda são definidas como medidas de «emergência» no que respeita ao aumento das importações de determinados produtos, sempre que essas importações tenham causado ou ameacem causar um prejuízo grave à indústria nacional do Membro importador.