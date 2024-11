As 27 maiores empresas indianas no México

O governo indiano destacou 27 empresas indianas no México, cujos investimentos lhes dão acesso à venda de produtos e serviços nas Américas.

De modo geral, as empresas indianas consideram o México um importante destino de investimentos com acesso à região do T-MEC e à América Latina.

Com um crescimento dinâmico liderando a economia local, a mais populosa do mundo, as empresas indianas se internacionalizaram especialmente nos setores farmacêutico, automotivo, de telecomunicações e de tecnologia.

Empresas indianas no México

O India Fund acredita que a economia da Índia está nos estágios iniciais de uma recuperação cíclica: é um dos países de crescimento mais rápido do mundo, apoiado por um ambiente macroeconômico doméstico resiliente e uma política governamental favorável com suficiente disciplina fiscal.

De acordo com a visão desse fundo de investimento sobre a Índia, a inflação está sob controle, o setor imobiliário está se recuperando fortemente e há um impulso de gastos de capital do setor público em torno do desenvolvimento da infraestrutura e da manufatura para apoiar o crescimento, criar mais empregos e, por fim, estimular os gastos de capital privado.

Várias empresas indianas já investiram no México nos últimos anos para aproveitar o fenômeno do nearshoring.

Do ponto de vista da Embaixada da Índia no México, as três principais áreas de retorno dos investimentos indianos no México são os setores de tecnologia da informação, farmacêutico e automobilístico.

A maioria das principais empresas indianas de tecnologia da informação (TI) e tecnologia da informação e comunicação (TIC), como TCS, HCL, Infosys, Tech Mahindra, NIIT, Aptech, Hexaware, Wipro, BirlaSoft, Zoho, entre outras, está presente no México. Além disso, várias empresas farmacêuticas indianas, como Lupin, Dr. Reddy’s Laboratories, Zydus, Claris, Life Sciences, Hetero Drugs, Sun Pharma e Solara, também fizeram investimentos e estão operando no país. Isso mostra o crescente interesse das empresas indianas no mercado mexicano.

Histórias de sucesso

No setor de processamento de alimentos, a Parle-G opera com sucesso sua única fábrica nas Américas, localizada no México. Por outro lado, o grupo Olam, líder em alimentos, agronegócios e ingredientes alimentícios, está em processo de instalação de sua fábrica no país. Além disso, o grupo Sakthi está investindo no setor de autopeças em Durango.

No setor automotivo, a Motherson Technical Precision Mexico tem 15 fábricas no país. A Hero Motocorp, a maior fabricante de veículos de duas rodas da Índia, também anunciou sua intenção de iniciar operações no México. Esse plano segue a assinatura de um contrato de distribuição com o Grupo Salinas em janeiro de 2021. Esses movimentos refletem o interesse e a expansão das empresas indianas no mercado mexicano.

Setor automotivo

A Oyo Rooms entrou no mercado mexicano em 2019 e continuou a expandir suas operações com sucesso. Recentemente, a Flex Americas, uma subsidiária da UFLEX Ltd, anunciou um investimento de US$ 100 milhões para expandir suas operações no norte do México. Por outro lado, a UPL Ltd. da Índia também revelou um investimento de US$ 11 milhões para a construção de um novo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, bem como uma fábrica em Saltillo, México.

Na área de tecnologia, a Zoho Corp, uma importante empresa indiana de TI, abriu seu primeiro escritório no México em fevereiro de 2024, marcando um passo importante em sua expansão internacional. Da mesma forma, o grupo Tata, sob a marca Titan X, inaugurou uma fábrica de peças de refrigeração automotiva no México em abril de 2024.

De modo geral, os investimentos indianos no México excederam em muito os investimentos mexicanos na Índia. Em março de 2024, os investimentos indianos no México atingiram aproximadamente US$ 4 bilhões. Atualmente, mais de 200 empresas indianas estão operando no país, consolidando a crescente presença comercial indiana no México.

