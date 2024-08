As 20 principais funções e aquisições na América Latina

A CEPAL classificou as principais funções e aquisições na América Latina e no Caribe em 2023.

Entre as maiores empresas adquirentes estão:

Energias de Portugal S.A. (EDP).

L’Oréal S.A.

Inchcape PLC.

Talanx AG.

Darling Ingredients Inc.

Grupo Calleja.

ACG Acquisition Company Limited.



Principais funções e aquisições

Em 2023, 370 transações de fusões e aquisições foram concluídas na América Latina e no Caribe, com um valor total de US$ 25.959 milhões.

As fusões e aquisições são ferramentas que as empresas usam para crescer, diversificar ou melhorar sua posição no mercado.

Ao se combinarem ou adquirirem outras empresas, elas buscam fortalecer sua presença e aproveitar novas oportunidades.

Enquanto as fusões ocorrem quando duas ou mais empresas se combinam para formar uma nova entidade, as aquisições ocorrem quando uma empresa compra outra empresa.

Embora o número de negócios na região tenha retornado aos níveis pré-Covid-19 e esteja em uma tendência de alta, o valor total ainda não atingiu os níveis anteriores.

Em comparação com 2022, o número de negócios aumentou em 15,3% em 2023, mas o valor total diminuiu em 13,2%.

Liderança

O Brasil foi o principal destino para esses negócios. Em 2023, o Brasil atraiu 63% do valor total e 44% do número de negócios na região.

Houve aumentos significativos em ambas as áreas: o valor total cresceu 73% e o número de transações aumentou 26%.

Além disso, o Brasil foi o local de seis das dez maiores transações do ano, destacando-se como um mercado-chave para as transnacionais na região.

Investimentos

O Chile ficou em segundo lugar em termos de valor, com 18% do total, seguido pela Colômbia, com 9%.

O México, que era um dos principais destinos em 2022, foi ultrapassado pelo Chile e pela Colômbia, representando agora 8% do total.

Essa mudança se deve ao fato de que o valor das operações no Chile permaneceu quase estável (com um crescimento de 1%) e na Colômbia cresceu 38%.

Em contrapartida, o valor no México diminuiu 75% devido a grandes negócios em 2022, como a fusão da Televisa e da Univision e a reestruturação da Aeromexico.

Em termos de número de transações, o México continua sendo o segundo maior destinatário, com 15% do total.

O Chile está em terceiro lugar, com 10%, enquanto a Colômbia e a Argentina estão empatadas em quarto lugar, com 8% cada.