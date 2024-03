ArcelorMittal: plano de descarga de água

Send an email

A ArcelorMittal, uma das maiores empresas siderúrgicas e mineiras do mundo, implementou um plano de descarga de água no México, exigido por um novo regulamento.

Em março de 2022, o México publicou um novo regulamento sobre descargas de águas residuais, reduzindo os limites máximos permitidos e introduzindo novos parâmetros para monitorização trimestral e comunicação à Comissão Nacional da Água (Conagua).

A ArcelorMittal definiu internamente um plano de ação preliminar para melhorar a qualidade das descargas de águas residuais de acordo com os requisitos da norma através de controlos operacionais.

Em abril de 2023, com autorização prévia da Conagua, a ArcelorMittal apresentou um plano de ação que define os marcos para que as descargas de águas residuais cumpram a nova norma.

Este programa está programado para terminar em fevereiro de 2027 e serão necessários relatórios de progresso para atualizar os marcos do programa.

ArcelorMittal

Relativamente às novas regras de medição para a utilização das águas nacionais, em vigor a partir de 1 de julho de 2022, a Conagua permitiu a apresentação, até ao final de 2023, de um plano de metas para alcançar o cumprimento destas regras.

Esta prorrogação foi concedida principalmente devido à falta de empresas autorizadas capazes de implementar as alterações necessárias e instalar novos sistemas de medição de monitorização contínua.

No entanto, tendo em conta a complexidade técnica das obras necessárias na conduta de água de 60 polegadas, foi apresentado à Conagua um calendário de etapas modificado para concluir a execução até setembro de 2024.

Mineração

No México, devido à recente reforma do Regulamento Nacional de Exploração Mineira (RMN), foram incluídas várias alterações significativas no regulamento, incluindo alterações às leis ambientais relevantes, à lei nacional da água e à lei de gestão de resíduos.

Estas alterações estão principalmente relacionadas com a possibilidade de utilizar água no processo de extração mineira para o transporte de minério de ferro.