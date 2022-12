Aperçu des exportations et des importations de la Pologne

En 2021, le commerce de la Pologne avec les pays de l’UE représentait 75,07 % des exportations et 54,06 % des importations.

L’Allemagne est le principal partenaire commercial de la Pologne, représentant 28,75% des exportations et 20,91% des importations.

Les échanges avec les autres pays de l’UE ont représenté 46,32% des exportations et 33,15% des importations au cours de la même période.

Les postes d’exportation les plus importants en 2021 sont les machines et le matériel de transport (automobiles, véhicules, navires, bateaux, pièces et accessoires pour véhicules à moteur), les produits manufacturés et les articles manufacturés divers (autres biens de consommation).

Inversement, les articles importés les plus importants sont similaires à ceux qui dominent les exportations, les produits chimiques et les produits connexes jouant un rôle relativement plus important que dans les exportations.

Exportations

Depuis son adhésion à l’Union européenne le 1er mai 2004, la Pologne applique le tarif douanier commun de l’UE.

Le tarif douanier commun précise les règles de classement tarifaire et les taux de douane pour chaque code de la nomenclature combinée décrivant les marchandises.

Tous les opérateurs économiques en Pologne sont tenus de se conformer au tarif douanier commun si leur activité consiste à importer des marchandises, qu’ils soient des opérateurs économiques nationaux ou étrangers.

Le tarif douanier commun est contraignant dans son intégralité et directement applicable dans chaque État membre, y compris la Pologne.

À partir du 1er janvier 2022, le règlement d’exécution (UE) 2021/1832 de la Commission du 12 octobre 2021 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 385/1 du 29 octobre 2021) et son rectificatif (JO L 414/1 du 19 novembre 2021) réglementent le tarif douanier commun.

Avec environ 38,1 millions d’habitants, la Pologne est le membre de l’Union européenne le plus peuplé d’Europe centrale et orientale (et le cinquième plus peuplé de l’Union européenne dans son ensemble).

Parmi les atouts de l’économie polonaise, on peut citer : la dette privée des sociétés non financières et des ménages est relativement faible ; le régime monétaire est souple ; les exportations et l’économie de la Pologne ne dépendent pas d’un seul secteur ; et le marché intérieur est vaste.