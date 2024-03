Anheuser-Busch InBev: gestion de l’eau et protection des bassins versants

Anheuser-Busch InBev assure la gestion de l’eau et la protection des bassins versants en partenariat avec les acteurs locaux dans 15 pays.

Cette protection se concentre sur les zones soumises à de fortes contraintes en Afrique du Sud, en Argentine, en Bolivie, au Brésil, en Colombie, au Salvador, en Inde, au Mexique, au Mozambique, en Namibie, au Pérou, en Ouganda, en Tanzanie, aux États-Unis et en Zambie.

En collaboration avec les autorités locales, d’autres utilisateurs d’eau et des organisations non gouvernementales telles que le WWF et The Nature Conservancy, l’entreprise a consacré des ressources financières et techniques à des initiatives d’infrastructures vertes, à des projets de conservation et de reforestation, à des efforts de restauration de l’habitat et à des techniques de conservation des sols.

Pour relever les défis spécifiques du contexte local, Anheuser-Busch InBev a élaboré et mis en œuvre un processus complet de gestion des bassins versants pour les sites situés dans des zones soumises à un stress hydrique.

Qu’est-ce que le stress hydrique? Il se produit lorsque la demande en eau est supérieure à la quantité disponible ou à la capacité d’un système à répondre à cette demande.

Dans la fabrication de la bière, l’eau est utilisée pour le maltage, l’empâtage, l’ébullition, la fermentation et la mise en bouteille.

Anheuser-Busch InBev a adopté une approche axée sur les résultats et a établi des bases de référence pour les techniques de mesure et de contrôle, sur la base d’initiatives pilotes menées dans plusieurs de ses communautés à haut risque.

À ce jour, l’entreprise a investi dans des solutions à long terme sur 36 sites où elle cherche à accroître la sécurité de l’eau et à améliorer la qualité et la disponibilité de l’eau pour ses communautés et ses activités.

Anheuser-Busch InBev

En mars 2018, suite à la réalisation de nos objectifs environnementaux 2017, l’entreprise a annoncé nos objectifs de développement durable 2025, qui se concentrent sur quatre domaines: l’agriculture intelligente, la gestion durable de l’eau, l’emballage circulaire et l’action climatique.

Concernant la gestion responsable de l’eau, l’entreprise s’est engagée à ce que 100% de ses communautés «dans les zones à fort stress bénéficient d’une amélioration de la disponibilité et de la qualité de l’eau». Elle n’ajoute rien de plus sur ce point.

Startups

Grâce à l’Accélérateur 100+, Anheuser-Busch InBev continue d’identifier des partenaires capables de réaliser des percées dans les domaines de la gestion durable de l’eau, de la productivité des agriculteurs, du recyclage des produits, de l’approvisionnement responsable, de la logistique verte et bien d’autres encore.

Depuis son lancement, l’Accélérateur 100+ a travaillé avec 116 startups de 35 pays et, en 2023, l’entreprise a lancé les candidatures pour la cinquième cohorte de startups.