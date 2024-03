Anheuser-Busch InBev: gestão da água e proteção das bacias hidrográficas

A Anheuser-Busch InBev impulsiona a gestão da água com a proteção das bacias hidrográficas em parceria com as partes interessadas locais em 15 países.

Esta proteção centra-se em áreas de elevado stress na Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, El Salvador, Índia, México, Moçambique, Namíbia, Peru, África do Sul, Tanzânia, Uganda, Estados Unidos e Zâmbia.

Juntamente com as autoridades locais, outros utilizadores de água e organizações não governamentais, como a WWF e a The Nature Conservancy, a empresa dedicou recursos financeiros e técnicos a iniciativas de infra-estruturas verdes, projectos de conservação e reflorestação, esforços de recuperação de habitats e técnicas de conservação do solo.

Para fazer face aos desafios específicos do contexto local, a Anheuser-Busch InBev desenvolveu e implementou um processo abrangente de gestão de bacias hidrográficas para locais situados em zonas com stress hídrico.

O que é o stress hídrico? Ocorre quando a procura de água é maior do que a quantidade disponível ou a capacidade de um sistema para satisfazer essa procura.

No fabrico da cerveja, a água é utilizada para a maltagem, trituração, fervura, fermentação e engarrafamento.

A Anheuser-Busch InBev adoptou uma abordagem baseada em resultados e estabeleceu linhas de base para técnicas de medição e monitorização baseadas em iniciativas piloto em várias das suas comunidades de alto risco.

Até à data, a empresa investiu em soluções a longo prazo em 36 locais onde procura aumentar a segurança da água e melhorar a qualidade e disponibilidade da água para as suas comunidades e operações.

Anheuser-Busch InBev

Em março de 2018, após a concretização dos nossos Objectivos Ambientais de 2017, a empresa anunciou os Objectivos de Sustentabilidade para 2025, que se centram em quatro áreas: agricultura inteligente, gestão sustentável da água, embalagens circulares e ação climática.

No que diz respeito à gestão responsável da água, a empresa comprometeu-se a que 100% das suas comunidades «em áreas de elevado stress tenham uma melhor disponibilidade e qualidade da água». Não acrescenta mais nada sobre este ponto.

Startups

Através do 100+ Accelerator, a Anheuser-Busch InBev continua a identificar parceiros que possam fazer avanços na gestão sustentável da água, na produtividade dos agricultores, na reciclagem de produtos, no abastecimento responsável, na logística ecológica e muito mais.

Desde o seu lançamento, a 100+ Accelerator trabalhou com 116 startups de 35 países e, em 2023, a empresa lançou inscrições para a quinta coorte de startups.