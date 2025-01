Ameaça de Donald Trump à Colômbia: tarifas de 50%

A ameaça de Donald Trump à Colômbia de impor uma tarifa de até 50% por recusar aviões americanos que transportam migrantes colombianos detidos foi interrompida após a reconsideração de aceitar a chegada desse tipo de transporte.

Após a correção dessa decisão no domingo, a Casa Branca informou que a chegada de todos os imigrantes ilegais da Colômbia que retornam dos Estados Unidos foi aceita sem restrições.

Isso inclui as chegadas por meio de aeronaves militares dos EUA, sem limitações ou atrasos.

A ameaça de Donald Trump à Colômbia

Abaixo está a tendência das exportações de produtos colombianos para os Estados Unidos, em milhões de dólares, de acordo com dados do Departamento de Comércio:

2018 : 13,752.

2019 : 14,151.

2020 : 10,780.

2021 : 13,175.

2022 : 18,479.

2023 : 16,115.

2024 (janeiro-novembro): 16.210.

Tarifas

Por vários motivos, Trump ameaçou impor tarifas a nações da América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.

Muitos analistas previram anteriormente que a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) é uma das opções mais prováveis que Trump usará para impor tarifas, se o fizer.

De fato, no caso da Colômbia, a Casa Branca elaborou um memorando argumentando que Trump tem autoridade para usar a IEEPA, que dá ao presidente ampla autoridade para controlar transações econômicas se declarar uma emergência.

Parceiros comerciais e aliados

A Colômbia é um importante parceiro econômico e de segurança dos EUA na América do Sul. Embora tenha recebido assistência dos EUA desde 2000 no âmbito do Plano Colômbia, o país continua enfrentando grupos armados ilegais e é líder mundial na produção de cocaína. Essa assistência ajudou o governo colombiano a fortalecer suas forças de segurança, recuperar territórios e melhorar a segurança rural.

Ela também enfraqueceu as FARC, o que levou à assinatura do acordo de paz em 2016, encerrando décadas de conflito civil e reduzindo a criminalidade. No entanto, após a desmobilização das FARC, novos grupos estão disputando o controle do tráfico de drogas e outras atividades ilícitas em áreas com presença limitada do Estado.

Desde que o Acordo de Promoção Comercial EUA-Colômbia entrou em vigor em 2012, o comércio de mercadorias entre os dois países mais do que dobrou. Em 2023, os Estados Unidos continuaram sendo o maior parceiro comercial da Colômbia, respondendo por 26% do comércio total da Colômbia.

O comércio bilateral de bens e serviços alcançou US$ 49,9 bilhões em 2023, acima dos US$ 54,1 bilhões em 2022.