Alimentation et agriculture: négociations de l’OMC

Si tous les membres de l’OMC conviennent de l’importance de mettre à jour les règles mondiales actuelles en matière d’alimentation et d’agriculture, ils ont des points de vue différents sur la meilleure façon de le faire et sur les priorités.

Les données de l’OMC montrent que le commerce des produits agricoles a presque quintuplé au cours de la période 2000-2022, passant de 300 milliards de dollars à 1,488 milliards de dollars.

Les négociations agricoles multilatérales constituent une question importante et complexe depuis la création de l’organisation.

De nombreux membres de l’OMC dont les exportateurs de produits agricoles sont compétitifs sont favorables à une réduction du niveau de soutien accordé par les gouvernements à leurs secteurs agricoles nationaux.

Ils soulignent que les aides qui faussent les échanges et les marchés peuvent entraver la concurrence loyale entre les producteurs et avoir des répercussions négatives sur les consommateurs.

De nombreux membres de l’OMC classés parmi les pays en développement affirment également qu’une mise à jour des règles mondiales dans ce domaine est nécessaire pour rendre le commerce agricole plus équitable, et certains des membres les plus pauvres soulignent l’importance particulière que revêtent pour eux les réformes du secteur du coton.

L’agriculture et l’alimentation constituent l’un des domaines les plus sensibles du commerce international en raison de leur importance économique et des préoccupations liées à la sécurité alimentaire et au développement rural.

Alimentation

Certaines grandes économies affirment que des progrès parallèles sont nécessaires pour améliorer l’accès aux marchés agricoles, et certains petits membres exportateurs partagent ce point de vue.

Toutefois, de nombreux pays en développement estiment que les membres de l’OMC devraient en priorité trouver une «solution permanente» aux difficultés que certains d’entre eux rencontrent, dans le cadre des règles actuelles de l’OMC, pour acheter des denrées alimentaires à des prix fixés par le gouvernement pour les stocks publics.

Sauvegarde

Dans le même temps, selon l’OMC, les pays importateurs de denrées alimentaires ont demandé instamment que des mesures soient prises pour remédier aux conséquences des restrictions à l’exportation sur les marchés mondiaux et la sécurité alimentaire, et certains ont également souligné la nécessité de résoudre les questions en suspens liées aux mesures analogues aux subventions à l’exportation.

Les pays les moins avancés ont attiré l’attention sur les défis particuliers auxquels ils sont confrontés en matière de sécurité alimentaire et de développement rural.

En outre, l’OMC signale que de nombreux pays en développement ont demandé un accord sur un nouveau mécanisme de sauvegarde qui aiderait à protéger leurs producteurs contre les hausses des volumes d’importation ou les baisses de prix, bien que les pays exportateurs aient déclaré que cela devrait être lié à des progrès globaux dans l’amélioration de l’accès aux marchés agricoles.