Alimentação e agricultura: negociações na OMC

Embora todos os membros da OMC concordem com a importância de atualizar as actuais regras mundiais em matéria de alimentação e agricultura, têm opiniões diferentes sobre a melhor forma de o fazer e sobre o que deve ser prioritário.

Os dados da OMC mostram que o comércio de produtos agrícolas quase quintuplicou no período 2000-2022, passando de 300 mil milhões de dólares para 1,488 biliões de dólares.

As negociações agrícolas multilaterais têm sido uma questão importante e complexa desde a criação da organização.

Muitos membros da OMC com exportadores agrícolas competitivos são a favor de cortes no nível de apoio concedido pelos governos aos seus sectores agrícolas nacionais.

Salientam que os apoios que distorcem o comércio e os mercados podem impedir a concorrência leal entre os produtores, bem como afetar negativamente os consumidores.

Muitos membros da OMC classificados como países em desenvolvimento afirmam igualmente que é necessária uma atualização das regras mundiais neste domínio para tornar o comércio agrícola mais equitativo, e alguns dos membros mais pobres sublinham a importância particular das reformas do sector do algodão para eles.

A agricultura e a alimentação são um dos domínios mais sensíveis do comércio internacional devido à sua importância económica e às preocupações relacionadas com a segurança alimentar e o desenvolvimento rural.

Alimentação e agricultura

Algumas grandes economias afirmam que são necessários progressos paralelos para melhorar o acesso aos mercados agrícolas e alguns membros exportadores mais pequenos partilham esta opinião.

No entanto, muitos países em desenvolvimento defendem que os membros da OMC devem dar prioridade à procura de uma «solução permanente» para as dificuldades que alguns deles enfrentam, ao abrigo das actuais regras da OMC, na aquisição de alimentos a preços fixados pelo governo para os stocks públicos.

Salvaguarda

Simultaneamente, de acordo com a OMC, os países importadores de produtos alimentares apelaram a que fossem tomadas medidas para resolver as implicações das restrições à exportação nos mercados mundiais e na segurança alimentar, tendo alguns deles sublinhado igualmente a necessidade de resolver questões pendentes relacionadas com medidas análogas às subvenções à exportação.

Os países menos desenvolvidos chamaram a atenção para os desafios específicos que enfrentam no domínio da segurança alimentar e do desenvolvimento rural.

Além disso, a OMC refere que muitos países em desenvolvimento apelaram a um acordo sobre um novo mecanismo de salvaguarda que ajudaria a proteger os seus produtores de picos nos volumes de importação ou de descidas de preços, embora os países exportadores tenham afirmado que tal deveria estar ligado a progressos globais na melhoria do acesso aos mercados agrícolas.