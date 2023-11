Alibaba et JD: valorisation des actions

Les entreprises technologiques Alibaba et JD n’ont pas encore récupéré leurs valorisations boursières de 2019 à octobre 2023.

JD est une société de commerce électronique, l’un des principaux détaillants en ligne B2C de Chine et l’un des principaux fournisseurs de services et de technologies basés sur la chaîne d’approvisionnement.

Cette société a généré des revenus nets totaux de 951,6 milliards de RMB et de 1,046.2 milliards de RMB (151,7 milliards de dollars) en 2021 et 2022, respectivement.

L’entreprise a également subi une perte nette de 4,5 milliards RMB et un bénéfice net de 9,7 milliards RMB (1,4 milliard USD) en 2021 et 2022, dans cet ordre.

Alibaba Group est une entreprise chinoise spécialisée dans le commerce électronique, la vente au détail, l’internet et la technologie.

Au cours des 20 dernières années, nous avons saisi deux opportunités historiques : le commerce électronique sur l’Internet chinois centré sur le consommateur et l’informatique en nuage sur l’Internet industriel chinois.

Alibaba et JD

Dans ce contexte, la Commission d’examen économique et de sécurité américano-chinoise (USCC) a indiqué que les réglementations récentes maintiennent une surveillance gouvernementale stricte en Chine, en particulier par la Banque populaire de Chine et l’Administration du cyberespace de Chine (CAC), qui ont été habilitées à surveiller et à examiner de près les fonctions et les pratiques commerciales d’entreprises technologiques de premier plan.

Par exemple, les branches fintech associées d’Ant Group et de JD ont été forcées de se restructurer en tant que holdings financières, imposant de nouvelles exigences réglementaires en matière de capital à chaque société et plaçant les deux opérations de technologie financière directement sous la supervision de la Banque populaire de Chine.

En juillet 2023, la Banque populaire de Chine a infligé à Ant Group une amende de 982 millions de dollars (7,12 milliards de RMB) pour une série d’infractions, y compris ce que la Banque populaire de Chine a considéré comme des violations des lois sur la gouvernance d’entreprise et la protection des consommateurs de produits financiers.