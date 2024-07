Alfândegas chinesas: melhores tarifas preferenciais para quem?

De acordo com um relatório da Organização Mundial do Comércio (OMC), as alfândegas chinesas concedem o melhor tratamento pautal a Hong Kong, Macau, Chile e Nova Zelândia.A China aplica direitos preferenciais no âmbito dos seus acordos comerciais preferenciais (ACP) e dos acordos comerciais regionais (ACR). Nos ACR da China, a percentagem de linhas pautais isentas de direitos varia. Por exemplo, a OMC indica que Hong Kong e Macau têm 99,2% de linhas isentas de direitos, enquanto o Território Aduaneiro Distinto de Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipé Chinês) tem 23,5%. No entanto, não estão disponíveis dados sobre a utilização destas pautas preferenciais.A OMC foi criada em 1995 na sequência da ratificação dos acordos do Uruguay Round e conta atualmente com 164 membros.

Alfândegas chinesas

Além disso, a China concede um tratamento pautal preferencial às importações provenientes dos países menos desenvolvidos (PMD) que têm relações diplomáticas com a China. Até fevereiro de 2023, a China aplicou direitos aduaneiros nulos a entre 95,4 e 98,4 por cento das linhas pautais provenientes destes 44 PMD. Os PMD e a China comunicaram ao Comité das Regras de Origem da OMC as taxas de utilização das exportações dos PMD ao abrigo do regime comercial preferencial da China para os PMD.

Pautas aduaneiras consolidadas

Quando a China aderiu à OMC em 2001, limitou 100% dos seus direitos aduaneiros a taxas ad valorem. Relativamente aos produtos agrícolas, as taxas consolidadas variam entre 0 e 65% e, relativamente aos produtos não agrícolas, entre 0 e 50%. A média aritmética das taxas consolidadas finais é de 9,6%. Isto inclui 15,1% para os produtos agrícolas e 8,7% para os produtos não agrícolas.Embora todos os direitos aduaneiros tenham sido consolidados a taxas ad valorem, existem 31 posições pautais com taxas não ad valorem. As autoridades asseguram que, na prática, os equivalentes ad valorem destas rubricas não excedem as taxas consolidadas, uma vez que é aplicada a taxa mais baixa.