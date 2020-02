Alcoa es el mayor productor de alúmina fuera de China, lo que fortalece a esta empresa como productor de aluminio.

La alúmina es vital para la producción de aluminio (se requieren aproximadamente dos toneladas de alúmina para producir una tonelada de aluminio).

Desde luego, el mercado de alúmina es global y altamente competitivo, con muchos proveedores activos, productores y comerciantes de productos básicos.

Alcoa se enfrenta a la competencia de varias empresas, incluidas Aluminum Corporation of China Limited, China Hongqiao Group Limited, Hindalco Industries Ltd., Hangzhou Jinjiang Group, National Aluminum Company Limited (NALCO), Noranda Aluminum Holding Corporation, Norsk Hydro ASA, Rio Tinto, South32 Limited, State Power Investment Corporation, United Company RUSAL Plc y Chiping Xinfa Alumina Product Co., Ltd.

Particularmente en los últimos años, ha habido un crecimiento significativo en la refinación de alúmina en China e India.

La mayoría del producto de Alcoa se vende en forma de alúmina de grado de fundición, con un 5% a 10% de la producción total de alúmina global que se produce para aplicaciones no metalúrgicas.

Alcoa y el mercado

El aluminio, como elemento, es abundante en la corteza terrestre, pero se requiere un proceso de varios pasos para fabricar metal de aluminio. El aluminio metálico se produce refinando el óxido de alúmina de bauxita a alúmina, que luego se funde en aluminio y se puede moldear y enrollar en muchas formas.

Asimismo, el aluminio es un producto comercializado en la Bolsa de Metales de Londres (LME) y tiene un precio diario.

Mientras tanto, la alúmina, un producto intermediario, está sujeta a precios de mercado contra el Índice de Precios de Alúmina (API). Como resultado, los precios del aluminio y la alúmina están sujetos a una volatilidad significativa y, por lo tanto, influyen en los resultados operativos de Alcoa.

Alcoa es una compañía global con propiedad directa e indirecta de 30 ubicaciones operativas en nueve países.

