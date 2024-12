Agronegócio dos EUA: valor agregado

O agronegócio dos EUA lidera a América do Norte na contribuição do valor agregado no setor, de acordo com um relatório da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Em 2022, o setor dos EUA gerou mais da metade do valor agregado nas exportações da região. Por outro lado, o Canadá e o México também apresentaram números excepcionais. Quase 80% de suas exportações de alimentos incluíram altos níveis de valor agregado doméstico.

Globalmente, o agronegócio contribui significativamente para a produção da economia e representa 20% do Produto Interno Bruto (PIB) nos países emergentes.

Na América do Norte, o Canadá e o México apresentaram taxas de especialização vertical mais altas do que os Estados Unidos (cerca de 20% contra 11,5%).

Grande parte dos insumos usados por suas empresas de processamento de alimentos vem do setor agroalimentar dos EUA.

Agronegócio dos EUA

A agricultura, os alimentos e os setores relacionados contribuíram com 5,6% para o PIB dos EUA. Eles também geraram 10,4% dos empregos nos EUA. Por outro lado, os consumidores dos EUA gastam, em média, 12,9% de seus orçamentos domésticos com alimentos.

Em termos de desembolsos do governo federal, a assistência nutricional se destaca. Esse programa supera em muito outros relacionados a agricultura e alimentos.

Em 2022, os setores de bens e serviços da China, Alemanha e Estados Unidos lideraram a contribuição para o valor agregado das exportações globais de alimentos e bebidas. Cada país contribuiu com aproximadamente 9%.

Esse valor agregado veio principalmente de três setores. Primeiro, seus setores agroalimentares foram responsáveis por 7,6% das exportações mundiais. Além disso, as atividades agrícolas contribuíram com 4,7%. Por fim, os serviços comerciais contribuíram com 3,2%. Esses serviços incluem áreas importantes, como TI, engenharia, publicidade, embalagem e atividades técnicas usadas em toda a cadeia de suprimentos.

Em 2023, a agricultura, os alimentos e os setores relacionados contribuíram com aproximadamente US$ 1,530 trilhão para o PIB dos EUA, representando 5,6%. Desse montante, a produção agrícola dos EUA contribuiu com US$ 203,5 bilhões, aproximadamente 0,7% do PIB do país.

Entretanto, a contribuição total da agricultura para o PIB é superior a 0,7%. Isso ocorre porque os setores relacionados à agricultura dependem de insumos agrícolas para gerar valor agregado à economia.