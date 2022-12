Agriculture: Cadre économique indo-pacifique

Lors du premier cycle de négociation du cadre économique indo-pacifique, 14 pays se sont concentrés sur les dispositions et les initiatives liées à l’agriculture.

En mai 2022, les États-Unis ont lancé le Cadre économique pour la prospérité de l’Indo-Pacifique (IPEF) avec l’Australie, le Brunei Darussalam, Fidji, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, la République de Corée, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.

En ce qui concerne l’agriculture, lors du premier cycle de négociation, qui s’est tenu à Brisbane, en Australie, du 10 au 15 décembre 2022, les pays ont convenu de promouvoir la sécurité alimentaire et les pratiques agricoles durables, notamment en encourageant l’utilisation de technologies appropriées pour renforcer les pratiques de production durables et intelligentes face au climat, qui sont adaptées au contexte et fondées sur des données probantes.

Les pays ont également convenu d’accroître la productivité tout en optimisant l’utilisation des terres, de l’eau et des combustibles, et de contribuer à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique, à la sécurité alimentaire et à la résilience.

Agriculture

En outre, conformément aux accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les ministres chargés des négociations ont déclaré qu’ils s’efforceront d’améliorer la résilience et la connectivité de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et agricole; d’éviter les mesures injustifiées qui restreignent les importations de produits alimentaires et agricoles; d’améliorer la transparence des processus et des procédures réglementaires; de faire progresser la prise de décision fondée sur la science et les risques pour protéger la vie ou la santé humaine, animale et végétale; et de promouvoir l’utilisation d’outils numériques et d’autres moyens ou méthodes de coopération concernant les exigences réglementaires et administratives.

Les autres objectifs sont les suivants: améliorer les processus et promouvoir la coopération en matière d’exigences réglementaires et administratives; éviter les interdictions ou restrictions injustifiées des exportations de produits alimentaires et agricoles; et promouvoir l’utilisation d’outils numériques et d’autres moyens ou arrangements pertinents pour réduire les coûts de conformité dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire internationales.

Intégration

Les investissements directs étrangers américains dans la région se sont élevés à plus de 969 milliards de dollars en 2020 et ont presque doublé au cours de la dernière décennie.

Les États-Unis sont également le premier exportateur de services vers la région, ce qui contribue à stimuler la croissance régionale.

Selon la Maison Blanche, le commerce avec l’Indo-Pacifique soutient plus de trois millions d’emplois américains et est la source de près de 900 milliards de dollars d’investissements directs étrangers aux États-Unis.

Avec 60 % de la population mondiale, la région indo-pacifique devrait être le principal contributeur à la croissance mondiale au cours des 30 prochaines années.